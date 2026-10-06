Los Premios Emmy ya tienen nueva casa: Amazon Prime Video, pues se reveló que la Television Academy y Prime Video anunciaron un acuerdo histórico de seis años que convierte a la plataforma de streaming en el hogar global exclusivo de la premiación a partir de 2027.

El cambio de los Premios Emmy a Amazon Prime Video, pone fin al tradicional sistema de rotación entre las cadenas ABC, CBS, FOX y NBC en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado emitido por Television Academy tras el acuerdo alcanzado con Amazon Prime Video, la ceremonia de los Premios Emmy continuará realizándose en septiembre y podrá verse en vivo desde más de 240 países y territorios.

“Ahora, las audiencias de Prime Video en más de 200 países podrán disfrutar de los Emmy en directo sin necesidad de suscripción. Nuestros socios de transmisión han sido excelentes custodios de los Emmy durante muchos años, contribuyendo a convertirlos en la institución cultural que son hoy. Contar con Prime Video como plataforma exclusiva nos permite consolidar ese legado con un alcance global sin precedentes y un compromiso más amplio con la Academia de Televisión y nuestra misión a lo largo del año. Amazon comparte nuestro profundo respeto por la historia de los Emmy y aporta la inversión, la innovación y la escala necesarias para ayudarnos a forjar su próximo capítulo” Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión

¿Los Premios Emmy serán gratis en Prime Video?

Una de las principales novedades que se revelaron tras destapar el acuerdo entre los Emmy y Amazon Prime Video, es que los Premios Emmy no estarán detrás de un muro de pago, pues la ceremonia será gratuita para las audiencias de todo el mundo.

Es decir que no será necesario contar con una suscripción de Prime Video para disfrutar de la transmisión de los Premios Emmy a partir del 2027.

El acuerdo con Amazon Prime Video también contempla convertir a los Premios Emmy en una celebración durante todo el año, con nuevas experiencias y contenidos relacionados con la televisión a través de su plataforma de streaming para todos los usuarios y no solamente durante el día de su transmisión gratuita.

“Transmitir los premios Emmy gratis en Prime Video es otra forma en que ofrecemos el mejor entretenimiento a nuestros clientes en todo el mundo, y esperamos colaborar con la Academia de Televisión en este evento emblemático” Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios

En Latinoamérica, las últimas ceremonias de los Premios Emmy fueron transmitidas por la plataforma de TNT y HBO Max, y ahora será Amazon Prime Video quien asuma los derechos globales de la premiación desde la edición de 2027.

Este nuevo acuerdo alcanzado por Television Academy y Amazon Prime Video para los próximos Premios Emmy 2027, marcará una nueva etapa para uno de los eventos más importantes de la televisión.