Autoridades de Greenville, Carolina del Sur, investigan si una sobredosis fue la causa de la muerte de Hayden Panettiere, quien murió el 16 de agosto de 2026 a los 36 años.

Una llamada al 911 reportó a la actriz inconsciente con un paro cardíaco, y en la escena se halló Narcan, medicamento usado para revertir sobredosis de opioides.

Aunque la autopsia inicial descartó signos de violencia, los estudios toxicológicos serán determinantes.

Hayden Panettiere había hablado abiertamente de sus adicciones en el libro This Is Me: A Reckoning, publicado el 12 de mayo de 2026.

Hayden Panettiere: investigan posible sobredosis como causa de muerte (@haydenpanettiere / Instagram )

Autoridades investigan posible sobredosis como la causa de muerte de Hayden Panettiere

La causa oficial de la muerte de Hayden Panettiere aún no ha sido determinada y permanece pendiente de los resultados finales de la autopsia y los estudios toxicológicos correspondientes.

Sin embargo, las autoridades de Greenville, Carolina del Sur, centran su investigación en una presunta sobredosis y paro cardíaco.

Esta posibilidad surgió inicialmente en las comunicaciones de los servicios de emergencia y en la llamada al 911 realizada por una persona conocida de la actriz.

Además, fuentes policiales confirmaron el hallazgo de Narcan -un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides- sobre un colchón en el apartamento donde Panettiere fue encontrada inconsciente.

No obstante, las autoridades aclaran que el término “sobredosis” se manejó en los reportes iniciales y no constituye una conclusión médica definitiva.

La llamada de emergencia original reportó a una mujer inconsciente que sufría un paro cardíaco.

Los paramédicos que acudieron al lugar aplicaron maniobras de soporte vital avanzado, reanimación cardiopulmonar (RCP) y administraron epinefrina para intentar resucitarla antes de declararla muerta a las 2:32 p. m.

La Policía de Greenville ha informado que la investigación preliminar no reveló indicios de actividad delictiva ni circunstancias sospechosas en la escena.

Asimismo, la oficina forense realizó una autopsia inicial en la que no se encontraron signos de trauma o violencia física que explicaran la muerte de Hayden Panettiere.

Hayden Panettiere habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones

La lucha de Hayden Panettiere contra las adicciones fue un proceso prolongado y público que la actriz detalló profundamente en sus memorias de mayo de 2026, tituladas This Is Me: A Reckoning.

Su contacto con las drogas comenzó a los 16 años mientras trabajaba en la serie Heroes.

Según relató, un miembro de su equipo le dio “pastillas de la felicidad” para obtener energía durante las giras de prensa, asegurándole que no eran dañinas. Este evento abrió la puerta a una adicción más profunda que se agravó con los años.

Con el tiempo, Panettiere desarrolló una fuerte dependencia tanto del alcohol como de los opioides. Ella misma reconoció que llegó un punto en el que casi no podía vivir sin estas sustancias.

Tras el nacimiento de su hija Kaya en 2014, sufrió depresión posparto. La combinación de este trastorno con el abuso de sustancias la llevó a tomar la difícil decisión de ceder la custodia completa de su hija a su expareja, Wladimir Klitschko, en 2018.

En 2020, un médico le advirtió que no viviría más de cinco años si no dejaba de beber. Ante este panorama, ingresó en un centro de rehabilitación donde permaneció durante ocho meses.

Hayden Panettiere se alejó de la industria del cine en 2016 para enfocarse en su recuperación y regresó en 2023 con su papel en Scream VI.

En sus últimas apariciones y escritos, había hablado abiertamente sobre su sobriedad y la felicidad que sentía por haber superado sus adicciones.