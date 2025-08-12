Te decimos quién es Patricio de la Peña, la expareja de la cantante Mariana Ochoa.

Y es que Patricio de la Peña fue quien inspiró la última canción de Mariana Ochoa, llamada ‘Paga la pensión’.

¿Quién es Patricio de la Peña?

Patricio de la Peña trabajó como funcionario público en el estado de Quintana Roo.

En la farándula, es conocido por ser exesposo de Mariana Ochoa y padre de sus 2 hijos.

Patricio de la Peña y la cantante se casaron en diciembre de 2014 en Cancún, y fruto de esa unión nacieron sus hijos Valentina y Salvador.

Su divorcio se hizo oficial en mayo de 2018, después de varios meses de estar separados y afrontar diversas dificultades.

¿Qué edad tiene Patricio de la Peña?

Patricio de la Peña tendría alrededor de 44 años de edad; sin embargo, se desconoce su fecha de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Patricio de la Peña?

Se desconoce si actualmente cuenta con una pareja.

¿Qué signo zodiacal es Patricio de la Peña?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Patricio de la Peña y, por lo tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Patricio de la Peña?

Patricio de la Peña tuvo dos hijos durante su matrimonio con Mariana Ochoa:

Salvador de la Peña, de 9 años de edad

Valentina de la Peña, de 8 años de edad

¿Qué estudió Patricio de la Peña?

Patricio de la Peña es abogado por la Universidad de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Patricio de la Peña?

Patricio de la Peña se desempeñó como Procurador del Trabajo en Quintana Roo.

El 6 de julio de 2012, Patricio de la Peña fue nombrado secretario por el entonces gobernador Roberto Borge.

Patricio de la Peña inspiró la última canción de Mariana Ochoa, ‘Paga la pensión’

Durante un encuentro con la prensa, Mariana Ochoa habló abiertamente sobre la situación que inspiró su última canción ‘Paga la pensión’.

De acuerdo con Mariana Ochoa, Patricio de la Peña no ha cumplido con el pago de manutención desde su divorcio en el 2018.

La cantante explicó que, al momento de separarse, Patricio de la Peña no tenía empleo y por lo que ella asumió completamente los gastos de sus hijos.

“Cuando yo me divorcié, el papá de mis hijos no tenía trabajo, él había renunciado. Así que, pues no me correspondió nada, me quedé yo a cargo de todos los gastos.” Mariana Ochoa

La artista puntualizó que no ha querido abrir un juicio porque no quiere mandar a la cárcel al papá de sus hijos.

Sin embargo, sí cree que hay cosas que les “corresponden a ambos.”