Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere, estuvo presente durante su muerte y esto se sabe del actor.

La madre de Hayden Panettiere reveló que Brian Hickerson y su hermano estuvieron presentes mientras la actriz era atendida por paramédicos.

Lesley Voguel compartió que llevaba tiempo tratando de alejar a Hayden Panettiere de Brian Hickerson por antecedentes de violencia doméstica.

¿Quién es Brian Hickerson? El exnovio de Hayden Panettiere

Brian Hickerson es originario de Carolina del Sur y tiene una breve carrera como actor; recientemente su nombre de volvió viral tras ser el exnovio de Hayden Panettiere y estar presente durante su muerte.

Hayden Panettiere señaló a Brian Hickerson de violencia doméstica en su libro ‘This is me: a reckoning’ y fue detenido en dos ocasiones por agredir a la actriz.

Brian Hickerson y Hayden Panettiere (Especial)

¿Qué edad tiene Brian Hickerson?

Brian Hickerson nació en 1989 y tiene 37 años de edad.

¿Quién es la esposa de Brian Hickerson?

Brian Hickerson no está casado y fue novio de Hayden Panettiere por cuatro años, pero su relación fue intermitente en medio de acusaciones de violencia doméstica.

Hayden Panettiere reveló que el primer golpe que recibió de Brian Hickerson fue una cachetada y en mayo de 2019 fue detenido por violencia dompestica grave.

Al año siguiente, Brian Hickerson fue acusado por golpear con el puño a Hayden Panettiere; pasó 45 días en la cárcel tras llegar a un acuerdo con la fiscalía.

Brian Hickerson (Especial )

¿Qué signo zodiacal es Brian Hickerson?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Brian Hickerson, por lo que no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Brian Hickerson?

Brian Hickerson no tiene hijos.

¿Qué estudió Brian Hickerson?

Brian Hickerson estudió en la Universidad de Carolina del Sur.

¿En qué ha trabajado Brian Hickerson?

Brian Hickerson tiene una trayectoria limitada como a actor y se ha desarrollado en actividades del sector inmobiliario y los negocios.

Fue director de operaciones de Hicerson Propety y se describe como gerente de negocios y profesional del desarrollo empresarial.