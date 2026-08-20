Muerte de Hayden Panettiere será investigado como posible homicidio por el Departamento de Policía de Greenville y la Oficina Forense del Condado.

TMZ reveló que autoridades de Greenville, Carolina del Sur, investigan si la muerte de Hayden Panettiere está relacionada con un delito.

Investigan si Hayden Panettiere fue víctima de homicidio

Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto, la autopsia no ha determinado la causa de su muerte.

El Departamento de Policía de Greenville investigará en conjunto con la Oficina Forense del Condado si la muerte de Hayden Panettiere fue homicidio u otra situación.

Hayden Panettiere: investigan posible sobredosis como causa de muerte (@haydenpanettiere / Instagram )

En un inicio se manejó que la autopsia confirmó que Hayden Panettiere no presentaba signos de violencia, pero autoridades quieren descartar cualquier delito.

Las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar si Hayden Panettiere fue víctima o si hubo intervención de terceros en el lugar donde murió.

La Administración de Control de Drogas (DEA) se sumó a las investigaciones por la muerte de Hayden Panettiere debido al análisis de sustancias y medicamentos encontrados en su departamento.

La actriz fue auxiliada por paramédicos y se manejó que había sufrido un paro cardíaco, así como una sobredosis.

Se espera que en dos meses se revelen los resultados toxicológicos realizados a la actriz y así se determinará de forma oficial la causa de la muerte.

¿La policía interrogará a exnovio de Hayden Panettiere? Esto se sabe

Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere, estuvo presente mientras era atendida por paramédicos.

Incluso, mostró la bolsa de medicamentos que estaba consumiendo la actriz.

El exnovio de Hayden Panettiere estaba acompañado de su hermano Zach Hickerson, quien se vio muy afectado por lo que le ocurría a la actriz.

Recientemente, policías acudieron a la casa de la abuela de Brian Hickerson y se especuló que la visita estaba relacionada con la muerte de Hayden Panettiere.

Sin embargo, se reveló que la policía acudió por un caso aislado, ya que tenían que verificar el bienestar de un miembro de la familia de Brian Hickerson.