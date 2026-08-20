Vecina de Hayden Panettiere fue testigo de las peleas que tuvo la actriz con su exnovio Brian Hickerson y revela cómo intentó ayudarla.

Mia Terrazzasfue vecina de Hayden Panettieare en West Hollywood y reveló a Inside Edition que llamó al menos 6 veces a la policías por disturbios en el departamento de la actriz que estaban relacionados con su exnovio.

Vecina de Hayden Panettiere revela cómo intento ayudarla por Brian Hickerson

Hayden Panettiere vivió violencia doméstica mientras fue pareja de Brian Hickerson y Mia Terrazas fue testigos de las agresiones.

La vecina de Hayden Panettiere narra que notó indicios de violencia en contra de la actriz por parte de Brian Hickerson.

Incluso, en una ocasión vio como Hayden Panettiere era traslada en una camilla y cuestionó a Brian Hickerson si la actriz se encontraba bien, a lo que él respondió que sí.

Brian Hickerson y Hayden Panettiere (Especial)

Mia Terrazas menciona que en esa ocasión notó que Hayden Panettiere había sufrido algún tipo de traumatismo y se le veía aterrada.

La vecina de la actriz la describe como una persona “que brillaba”, pero se le notaba cohibida cuando estaba junto a su expareja.

La preocupación de Mia Terrazas por Hayden Panettiere provocó que llamara al menos 6 veces a la policías por disturbios en la casa de la actriz, los cuales involucraban a Brian Hickerson.

El exnovio de Haynde Panettiere estuvo 45 días en la cárcel tras golpearla en el rostro y se le prohibió la entrada al complejo de departamentos donde vivía la actriz.

Vecinos de Hayden Panettiere prohibieron la entrada a Brian Hickerson a su edificio

Las agresiones contra Hayden Panettiere provocaron que su vecinos colocaran carteles en las calles con la imagen de Brian Hickerson.

Dichos carteles mencionaban que si veían a Brian Hickerson cerca de su complejo, se debía llamar al 911.

“Advertencia a todos los residentes. Si lo ven en algún lugar de esta propiedad, por favor llamar al 911 inmediatamente”, decían los carteles contra Brian Hickerson.

Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto y Brian Hickerson se encontraba en el lugar cuando fue atendida por parámedicos, posteiormente la declararon muerta.