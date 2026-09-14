La muerte de la actriz Hayden Panettiere continúa bajo investigación, mientras comienzan a surgir versiones extraoficiales sobre las posibles causas de su fallecimiento.

Reportes citados por medios estadounidenses señalan que las autoridades analizan si el consumo de una presunta pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo estuvo relacionado con el deceso de la intérprete.

Aunque hasta el momento no existe un informe oficial concluyente, las indagatorias se han centrado en los resultados toxicológicos y en el origen de las sustancias que habría consumido antes de morir en Carolina del Sur.

Una pastilla de oxicodona con fentanilo es lo que habría matado a Hayden Panettiere

Aún sin un informe oficial por las autoridades en Carolina del Sur, extraoficialmente se ha mencionado a TMZ la investigación de una pastilla que provocó la muerte de Hayden Panettiere.

Según el informe, autoridades encontraron en un estudio toxicológico que la actriz consumió una pastilla de oxicodona con fentanilo la mañana que murió en su casa en Greenville, Carolina del Sur.

A esta teoría se le suma que Hayden Panettiere habría sido una compradora constante del mercado negro de medicamentos, situación que ocurrió un día antes.

Esto debido a que autoridades habrían rastreado que Panettiere compró sustancias un día anterior en el vuelo que tomó de Los Ángeles a Carolina del Sur. Ahora, la DEA investiga el origen de la pastilla que provocó su muerte.

Pese a esta información, oficialmente no se han informado detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere, pues las autoridades argumentan que la investigación sigue en curso, incluyendo exámenes toxicológicos.

¿Qué es la oxicodona? La pastilla con la que Hayden Panettiere habría muerto

Se dice que Hayden Panettiere habría muerto tras ingerir una pastilla de oxicodona con fentanilo que compró en el mercado negro, pero ¿qué clase de medicamento es?

Además de las graves consecuencias que trae comprar medicina en el mercado negro por la dudosa procedencia de las sustancias, la oxicodona es un opioide de muy fuerte efecto que ayuda a aliviar dolores como los postoperatorios o los que provoca el cáncer.

Sin embargo, la oxicodona también es una pastilla que ocasionalmente es consumida por adictos a narcóticos.

A esto se le suma el fentanilo que la pastilla habría tenido, siendo este otro potente opioide sintético que sería más fuerte que la morfina e incluso la heroína.

Públicamente se sabía que Hayden Panettiere era adicta en recuperación a los opioides, pues la actriz aseguraba que desde los 16 años consumía estos fármacos llevando a una dependencia en aumento.