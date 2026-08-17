La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió a los 36 años, confirmó su representante a ABC News; “era una persona increíble”, señaló su padre Skip Panettiere.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla” Skip Panettiere

Tras darse a conocer su muerte Skip Panettiere, pidió privacidad para la familia mientras asimilan esta “pérdida inimaginable”.

Confirman muerte de Hayden Panettiere; se desconocen las razones

La familia, así como el representante de Hayden Panettiere confirmaron este domingo 16 de agosto que la actriz murió.

Sin embargo, hasta el momento no se ha compartido información oficial sobre las causas de la muerte de la actriz de Triunfos Robados y Héroes.

De acuerdo con TMZ, se habría registrado un incidente en el que la actriz se vio involucrada y en el que hubo participación de la policía.

Asimismo, el medio de espectáculos resaltó que “una fuente cercana” compartió que se habría estado quejando de un dolor de espalda durante el último año.

TMZ compartió además que “fuentes con conocimiento directo” compartieron que Hayden Panettiere viajó junto a su novio Brian Hickerson a Los Ángeles el sábado 15 de agosto.

Hayden Panettiere inició su carrera artística desde la infancia y ha sido reconocida por sus papeles en películas y series como: