El Auditorio Nacional se prepara para recibir a Rosana con una fecha de concierto en CDMX este martes 6 de octubre.

El acceso de los fans al recinto inicia alrededor de las 18:30 horas, mientras que el concierto está programado para comenzar en punto de las 20:30 horas.

Rosana, la cantautora española, llega de gira a México por la celebración de 30 años de carrera tras el lanzamiento de su álbum debut, Lunas Rotas.

Setlist de canciones para el concierto de Rosana

Dado que Lunas Rotas será el eje central del concierto de Rosana, es probable que gran parte del repertorio sea de su debut en la música.

Aún así, fans también esperan que incluya muchos otros éxitos que forjaron su trayectoria, por lo que el setlist puede sonar más o menos así en el Auditorio Nacional:

El talismán

A fuego lento

Si tú no estás

Sin miedo

Lunas Rotas

Pa ti no estoy

Contigo

Hoy

Carta urgente

Donde ya no te tengo

Resistiré

Magia

No sé mañana

Si pongo corazón

Para nada

Llegaremos a tiempo

Bebes de mí

En la otra orilla

Buenos días, mundo

Soñé

Dime qué pasa

Como un mapa

Rosana en el Auditorio Nacional (Rosana / Facebook)

Telonero e invitados especiales de Rosana en el Auditorio Nacional

Por el momento, no se ha anunciado un acto de apertura para el concierto de Rosana en el Auditorio Nacional.

A la par, los organizadores ni la cantante han adelantado algún invitado especial que suba al escenario para la noche de este martes.