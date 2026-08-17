En su libro This Is Me: A Reckoning, publicado el 12 de mayo de 2026, Hayden Panettiere reveló el doloroso inicio de su batalla contra las adicciones.

La actriz de Heroes y Nashville contó que a los 16 años, durante un evento de prensa en Hollywood, una representante le ofreció una “pastilla feliz” para calmar sus nervios.

El efecto inmediato la llevó a depender de esas píldoras, supuestamente traídas de México, lo que marcó el comienzo de una severa adicción que transformó su vida.

“Mi hermano las trae de México”. Revelación de Hayden Panettiere en This Is Me: A Reckoning

La actriz Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026 a los 36 años de edad y aún se investiga si una sobredosis fue la causa del fallecimiento.

Hayden Panettiere probó su primera “pastilla feliz” cuando tenía 16 años

En el libro que publicó el 12 de mayo de 2026, Hayden Panettiere reveló que su primer contacto con las drogas ocurrió de manera inesperada cuando tenía apenas 16 años, marcando el inicio de una oscura dependencia que transformaría su vida por completo.

De acuerdo con su relato, el detonante ocurrió durante un evento de prensa de la industria de Hollywood, cuando la joven experimentaba la presión y los nervios de estar constantemente bajo el ojo público.

En ese momento, una exrepresentante de su equipo la apartó y le entregó una píldora junto con una botella de agua, llamándola simplemente una “pastilla feliz” (happy pill).

Confiando plenamente en su entorno de trabajo y sin hacer preguntas, Hayden Panettiere se la tomó.

Al experimentar bienestar, Hayden Panettiere comenzó a pedirle activamente a su representante una de estas píldoras antes de cada entrevista.

Hayden Panettiere publicó This Is Me: A Reckoning antes de morir en agosto de 2026 (Especial)

La curiosidad por la procedencia de la “pastilla feliz” la llevó tiempo después a preguntar directamente dónde podía conseguirlas por su cuenta. Fue entonces cuando su representante le susurró al oído una preocupante respuesta: “Mi hermano las trae de México”.

Aunque la actriz sospechaba que las pastillas eran en realidad algún tipo de anfetamina, confiesa que en ese momento no le importaron los componentes químicos.

Lamentablemente, lo que comenzó como un método para superar el pánico se convirtió rápidamente en la puerta de entrada a una severa adicción a los fármacos y al alcohol que arrastraría durante años.

A sus 16 años, Hayden Panettiere desconocía que aquellas píldoras de origen mexicano reconfigurarían su cerebro, llevándola a una espiral de autodestrucción de la que le tomaría un inmenso esfuerzo salir.