La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha reavivado el impacto de su autobiografía This Is Me: A Reckoning, publicada en mayo de 2026.

En tres capítulos, la actriz narró la violenta relación con su expareja Brian Hickerson, marcada por adicciones y agresiones físicas.

Hayden Panettiere relató episodios desgarradores, como ser inmovilizada en las escaleras mientras él la manipulaba con frases como “¿Por qué te pegas a ti misma?”.

El punto de quiebre llegó en 2020, cuando Brian Hickerson fue arrestado y sentenciado por agresión.

Hayden Panettiere publicó This Is Me: A Reckoning antes de morir en agosto de 2026 (Especial)

Los tres capítulos que Hayden Panettiere dedicó a Brian Hickerson en su libro

En el libro This Is Me: A Reckoning, Hayden Panettiere abordó abiertamente la violencia doméstica que sufrió por parte de su expareja, Brian Hickerson, a quien dedicó tres capítulos clave de sus memorias.

Bajo los títulos “A Kindred Spirit”, “Witness” y “All It Takes Is One Second” (capítulos 40, 41 y 42), Hayden Panettiere expuso una dolorosa espiral de adicción, ira y abuso físico.

En “Witness”, relató el impacto de la primera bofetada abierta que recibió durante una acalorada discusión bajo los efectos del alcohol.

¡PLAF! Lo oigo antes de sentirlo, el inconfundible sonido de una bofetada con la mano abierta.Luego siento un ardor en la mejilla, como si estuviera en llamas. Tengo un zumbido en la cabeza. Hayden Panettiere

Con el tiempo, las agresiones de Brian Hickerson escalaron a golpes graves que la obligaban a recluirse en casa durante semanas para ocultar las marcas.

En uno de los pasajes más duros, describió cómo él la inmovilizó en las escaleras usando su peso mientras le gritaba de forma manipuladora: ¿Por qué te pegas a ti misma?

Las bofetadas se convierten en golpes. Una noche me deja la cara tan maltrecha que no salgo de casa durante semanas. Otro día me grita que corra lo más lejos posible en cinco segundos porque necesitaré ventaja antes de que me lance el control remoto. Este hombre no falla, pienso. Y, en efecto, no falla. Hayden Panettiere

El punto de quiebre definitivo llegó en febrero de 2020 durante un viaje por San Valentín a Jackson, Wyoming.

Tras ser acorralada y abofeteada nuevamente por Brian Hickerson, la policía de Teton County acudió al lugar debido al reporte de una disputa.

Hayden Panettiere confesó todo a los oficiales, lo que derivó en el arresto de Brian Hickerson.

Al regresar a Los Ángeles, la actriz decidió cooperar plenamente con las autoridades tras percatarse de un peligro mortal: si Brian Hickerson, volvía a agredirla, ella podría llegar a matarlo en defensa propia.

Sabía que si Brian volvía a ponerme las manos encima, podría matarlo en defensa propia. Si me encontraba en peligro en ese momento, con la opción de paralizarme, huir o luchar, mis instintos más básicos se activarían y acabaría con su vida. Era un riesgo que simplemente no podía correr. Hayden Panettiere

Brian Hickerson fue sentenciado a 45 días de prisión

En julio de 2020, Brian Hickerson fue arrestado de nuevo en Los Ángeles enfrentando cargos graves por agresión, incluyendo el haber estrellado el cuerpo de Hayden Panettiere contra el suelo del garaje y las escaleras.

Brian Hickerson fue sentenciado a 45 días de prisión y cuatro años de libertad condicional.

El 16 de julio de 2020, las autoridades de Los Ángeles arrestaron a Brian de nuevo, acusándolo de cuatro delitos graves de violencia doméstica, un delito menor de agresión; dos delitos graves de agresión con arma mortal; y un delito grave de disuadir a un testigo de presentar cargos. Ese testigo era yo Hayden Panettiere

A pesar del trauma físico y psicológico, Hayden Panettiere logró trabajar el perdón durante su rehabilitación de ocho meses.

Inspirada en los principios de Alcohólicos Anónimos, decidió soltar el resentimiento contra Brian Hickerson, afirmando que este “es como beber veneno y esperar que la otra persona muera”.