Calificada como “una de las mejores películas de terror de lo que va del año”, Good Boy (2025), está próxima a estrenarse en los cines de todo el mundo.

Acá te compartimos el tráiler oficial, fecha de estreno y lo que debes de saber antes de ver Good Boy.

Tráiler y fecha de estreno de Good Boy, la aterradora película de 2025

Te compartimos el tráiler y fecha de estreno de Good Boy, una de las películas de terror más escalofriantes del 2025, de acuerdo a los críticos:

Fecha de estreno: Viernes 3 de octubre de 2025

¿De qué trata Good Boy (2025)?

En Good Boy, seguimos a Indy, un perro golden retriever y su dueño, Todd, quienes se mudan a una antigua casa familiar en una zona rural tras la muerte de un familiar.

No obstante, la casa comienza a mostrar fenómenos extraños, como susurros, sombras y objetos que se mueven solos.

En la historia, toda la narrativa se cuenta desde la perspectiva de Indy, el perro, quien percibe estas presencias que Todd no puede ver.

Sin embargo, incapaz de comunicarse, Indy debe proteger a su dueño de aquello que los está perturbando.

Good Boy (2025) (tomada de video / YouTube)

Good Boy (2025) es calificada como “la mejor película de terror del año”

Good Boy es una película estadounidense independiente, producida por Ben Leonberg y Kari Fischer.

Good Boy fue proyectada por primera vez en el festival South by Southwest (SXSW) el 10 de marzo de 2025; desde entonces y tras el éxito recibido, Shudder e IFC Films adquirió los derechos.

Actualmente, la cinta tiene un 95% en Rotten Tomatoes, donde, además, Rafael Motamayor de IndieWire la llamó “una de las mejores películas de terror de lo que va del año”.

La inspiración vino de películas como Poltergeist, donde los perros suelen detectar lo paranormal antes que los humanos.

En entrevistas, se reveló que Good Boy es protagonizada por el propio perro del director, Ben Leonberg.

Es importante aclarar que este nuevo filme no debe confundirse con otra película noruega de 2022 también llamada Good Boy, que es un thriller psicológico sobre un hombre disfrazado de perro.