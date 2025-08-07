Good Boy es la película que está causando sensación en este momento, con su premisa donde vemos una historia de horror desde la perspectiva del perro, lo cual ha llevado a pensar que es un live action de Coraje, el perro cobarde.

Mucha gente que ha escuchado de Good Boy, está segura que esto es un live action de Coraje, el perro cobarde; aunque sin la licencia de Nickelodeon.

Good Boy (Shudder)

¿Good Boy está inspirada en Coraje, el perro cobarde?

Hasta donde se sabe, no, Good Boy no está inspirada en Coraje, el perro cobarde, tampoco es un live action de la serie de Nickelodeon sin licencia; aunque la premisa si es muy parecida.

Más que nada por esta parte de la sinopsis de Good Boy:

Incapaz de comunicarle sus miedos a Todd, Indy debe enfrentarse y comprender las fuerzas malignas que amenazan a su dueño. A medida que la actividad sobrenatural se intensifica, la lealtad del perro se pone a prueba en un intento desesperado por proteger a su compañero humano.

Lo cual recuerda bastante a la trama alrededor de Coraje, el perro cobarde, que básicamente mostraba a un perro peleando contra seres naturales, con el fin de proteger a sus dueños.

Además la misma Good Boy presenta a un personaje que es una persona de la tercera edad malhumorada, además de que la historia se ubica en una granja en una zona alejada de Estados Unidos.

Good Boy (Shudder)

Fans afirman que Good Boy es un live action de Coraje, el perro cobarde

A pesar de que ya se ha dejado en claro que Good Boy no tiene nada que ver con Coraje, el perro cobarde, los fans de la caricatura de Nickelodeon mantienen su postura de que es un live action.

En redes sociales, a raíz de la noticia del estreno de Good Boy, muchos fans de Coraje, el perro cobarde han publicado comentarios acerca de que les interesa mucho este “live action”.

Incluso esperan que se respete la esencia de la caricatura de Nickelodeon, pidiendo elementos como la computadora de Coraje; algo que claramente no se verá en la película.

De hecho, ni siquiera la misma Nickelodeon ha hecho una declaración sobre Good boy y esta confusión, porque está claro que aunque la premisa es similar, la ejecución en ambos proyectos es diferente.

Coraje, el Perro Cobarde (Cartoon Network)

Con información de X.