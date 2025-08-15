Good Boy es una película de terror que está generando sensación entre los fans de este género con la premisa de un perro como protagonista testigo de sucesos paranormales hacia sus amos.

Fue por medio de las redes de la película que no solo se liberó un nuevo teaser, sino que también se dan detalles para el lanzamiento del primer tráiler oficial.

Tráiler oficial de Good Boy será lanzado en agosto

La primera vez que Good Boy generó tanto revuelo fue durante su estreno en el festival SXSW 2025, evento donde tuvo lugar su estreno mundial.

Ahora el teaser por la llegada a cines de Good Boy anuncia que el tráiler oficial de la película será lanzado durante la penúltima semana de agosto 2025.

Ben Leonberg es la mente detrás de Good Boy, película que produjo junto a su esposa.

Esta nueva película de terror independiente ha recibido buenos comentarios por parte de quienes han tenido oportunidad de verla.

Simplemente en Rotten Tomatoes la crítica puntúa a Good Boy con un 95% de aprobación.

Este se ha convertido en el mejor indicativo para los fans del cine de terror, quienes en los últimos años suelen mostrar descontento con las películas de terror en la actualidad.

Por lo que se espera que en el tráiler oficial de Good Boy se muestren nuevos avances y adelantos de esta prometedora historia.

¿Cuándo se estrena Good Boy? La película de terror alista su llegada a los cines

Hasta el momento no hay fecha de conformación para el estreno de Good Boy a cines de México.

La única fecha de estreno confirmada es en Estados Unidos para el próximo 3 de octubre de 2025.

Se espera que con el lanzamiento del tráiler de Good Boy lleguen también noticias para el estreno de la película en países de todo el mundo.

Por lo pronto, Good Boy se perfila a ser de los éxitos inesperados de este año.

Mientras que toda la información oficial en torno a la película de terror será liberada en las redes oficiales de la misma.