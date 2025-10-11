Indy, el perro de Good Boy, no será parte de los Oscar 2026 y escribió un reclamo a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por esta situación.

En su “escrito”, el protagonista de la cinta de terror aboga por sus colegas animales que han actuado en películas sin que se les reconozca su talento como actores.

Indy busca el Oscar en 2026, pero no fue considerado para los premios

La temporada de premios está cada vez más cerca y con ella, uno de los eventos más importantes en la industria del cine: los Premios Oscar 2026.

“A pesar de mi papel aclamado por la crítica en la reciente película Good Boy, se me ha considerado no elegible para la categoría de Mejor Actor“, reclamó Indy.

Indy con sus dueños Ben Leonberg y Kari Fischer. (@goodboy.film / Instagram)

La carta firmada por Indy fue obtenida exclusivamente por el portal Variety.

De acuerdo con el perro de Good Boy, su actuación fue buena y digna de reconocimiento; sin embargo, esto para la Academia no sería suficiente.

Del mismo modo, exigió que se abriera una categoría para otras animales que sean actores, recordando películas como:

White Fang

Free Willy

Babe

Estas tres películas son protagonizadas por un perro, una ballena y un puerquito.

“¿Cuántas grandes actuaciones deben pasarse por alto antes de que la Academia nos lance un hueso?”, cuestionó Indy de Good Boy.

Good Boy (2025) (tomada de video / YouTube)

Good Boy, la película protagonizada por Indy que se convirtió en un éxito

De acuerdo con la crítica de especialistas y fans, Good Boy es una de las películas más originales e interesantes de lo que va de este 2025.

Y es que simplemente en Rotten Tomatoes logró conseguir una aceptación del 95%, teniendo un debut casi perfecto para una cinta..

Por si fuera poco, Good Boy, en su lanzamiento, logró marcar el segundo mejor fin de semana de estreno, quedando por debajo de la película de 2024 Late Night with the Devil.

La trama y la nueva perspectiva del terror desde los ojos de un perro fueron lo que impulsaron un fuerte interés entre los fans del género.

Quienes se vieron motivados por la buena aceptación entre la crítica.

Y aunque las películas de terror no suelen ser consideradas como material de los Premios Oscar, Indy ya hizo su lucha en su carrera como actor.