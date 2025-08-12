Indy es el perro protagonista de Good Boy, la película de terror de 2025 que tiene a todos encantados por la trama que presenta.

La película Good Boy ya se estrenó en algunas partes del mundo el 8 de agosto, lo que ha desatado la duda sobre quién es Indy, el perro protagonista.

Así que si quieres saber más del perro de Good Boy cuyo nombre es Indy, te compartimos los siguientes datos:

Quién es

Edad

Estatura

Entrenamiento

Trabajo

Indy es el perro de Good Boy que está robando miradas en la película de terror 2025

¿Quién es Indy, el perro de Good Boy?

Indy es el perro protagonista de la película de terror 2025, Good Boy, que ha llamado la atención por su calificación en Rotten Tomatoes al ser del cine independiente.

Sin embargo, es Indy el que más ha acaparado miradas. Algunos apuntan que el perro de Good Boy es de raza Golden Retriever, pero este dato no está confirmado.

Good Boy (Shudder)

Indy, el perro de Good Boy es la mascota de Ben Leonberg, el director de la película de terror 2025.

Aunque no hay información precisa, todo parece apuntar que Good Boy fue la película en que Indy debutó como perro actor.

Incluso, Indy tuvo sets cerrados -únicamente con sus dueños- para que pudiera desempeñar mejor su trabajo para la película sin tener distracciones.

Asimismo, se reveló que Indy tuvo un doble llamado ‘Findy’ que era un peluche que sirvió para algunas escenas de Good Boy.

Indy con su doble Findy en Good Boy. (@goodboy.film / Instagram)

¿Qué edad tiene Indy?

Se desconoce la edad de Indy.

¿Cuánto mide Indy?

Se desconoce cuánto mide Indy.

¿Qué entrenamiento tuvo Indy?

Indy fue ‘entrenado’ por tres años por sus dueños, Ben Leonberg y Kari Fischer, ambos productores de Good Boy.

Indy con sus dueños Ben Leonberg y Kari Fischer. (@goodboy.film / Instagram)

Según lo contado por Leonberg, Indy estuvo en ‘entrenamiento’ con premios para sacar su lado de ‘actor’, posicionándolo y guiándolo con ruidos.

Sin embargo, Ben Leonberg tuvo que salir en Good Boy por ser él a quien Indy más sigue.

Asimismo, decidieron como producción seguir la naturalidad de la rutina de Indy para las escenas, por ejemplo, donde dormía “lo hicimos con su rutina” asegurando que no es entrenador de perros y desconoce cómo cumplir este acto con una orden.

¿En qué producciones ha trabajado Indy?

Indy únicamente ha trabajado en Good Boy, siendo esta película de terror 2025 su debut como perro actor.

Indy, el perro actor de Good Boy. (@goodboy.film / Instagram)

Indy es el perro de Good Boy que está robando miradas en la película de terror 2025

Indy, el perro de Good Boy ha llamado la atención por cómo se planteó la temática de la película de terror 2025.

Sin duda el hacer a un perro la estrella de una película de terror es de impacto y es la primera vez que sucede. A ello se le suma que Indy no es un perro actor o al menos no antes de Good Boy.

Indy, el perro actor de Good Boy. (@goodboy.film / Instagram)

Y es que Good Boy fue la película donde Indy debutó como actor, aunque su dueño y director de la película, Ben Leonberg, cree que su mascota siempre tuvo una estrella nata.

Asimismo, al ser una película independiente, Indy obligó a sus dueños a debutar como actores para que así tuviera mayor fluidez en Good Boy.

Con información de Infobae y Denofgeek.