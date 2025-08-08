¿Dónde ver Good Boy en estreno en México? La nueva película de terror independiente ha despertado la curiosidad entre los usuarios, por lo que te decimos si es que ya hay fecha de estreno en cines.

En Rotten Tomatoes , Good Boy hizo su debut con un 95% de aprobación por parte de la crítica; una calificación alta para una película de terror independiente, causando curiosidad en todos.

¿Dónde ver Good Boy en México? Te decimos si ya hay fecha de estreno en cines

Good Boy es la nueva película de cine de terror independiente dirigida por Ben Leonberg que se estrenó en el Festival de Cine SXSW en marzo del 2025 y en el Festival de Cine de Overlook.

De momento no hay una fecha de estreno oficial para Good Boy ni de su llegada a México, o si es que esta vaya a hacerlo.

Pues aunque Shudder adquirió los derechos de distribución de Good Boy el pasado 1 de mayo del 2025, solo será para los siguientes territorios:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Irlanda

Australia

Nueva Zelanda

En el caso de México, al ser una película independiente es posible que llegue a finales del año o comienzos del 2026 pues tardan varios meses en salir a otras partes del mundo.

En Estados Unidos, Good Boy ya se estrenó y este 8 de agosto también lo hizo en el territorio de España.

Por lo que de momento habrá que esperar más detalles para saber si es que Good Boy llegará a México y, en caso de que lo haga, cuándo será; así como en qué cines o servicios estaría disponible.

Good Boy (Shudder)

¿Qué dice la crítica de Good Boy, la nueva película independiente de terror?

Good Boy es la nueva película de terror que ha dado la sorpresa a la crítica y audiencia; especialmente porque se trata de una cinta independiente.

Pues las críticas en Rotten Tomatoes lo han calificado con un 95% de aprobación, en donde halagan el concepto y la ejecución del director.

Y es que cabe mencionar que Good Boy es la historia de un perro llamado Indy quien se muda con su dueño Todd, a la granja de su abuelo recién fallecido.

Sin embargo, Indy ve como a su dueño lo acechan espíritus y presencias sobrenaturales, por lo que sin entender lo que pasa, hará de todo para protegerlo.