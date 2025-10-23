Good Boy, la película de terror protagonizada por un perro, por fin llegó a cines de México; nosotros ya la vimos y te diremos si hay alguna escena post créditos.

Aunque Good Boy es una película independiente, en ocasiones estas también incluyen escenas extras; ya sea para cerrar toda la historia, o preparar una posible secuela.

Good Boy (2025) (What's Wrong With Your Dog? / YouTube)

¿Good Boy tiene escenas post créditos?

Good Boy sí tiene escenas post créditos, de hecho es una escena en los créditos.

Es decir, mientras están corriendo los créditos podemos ver una secuencia extra para darle una especie de cierre a la historia, pues se ubica exactamente después del final.

En otras palabras, te debes de quedar en la sala de cine hasta que se prendan las luces de la sala si te interesa ver todo lo que el director Ben Leonberg preparó para esta película.

Aunque si no te gusta quedarte en el cine luego que terminó la película, te podemos adelantar que no los créditos no duran tanto, menos de 5 minutos, debido a que es una película independiente de presupuesto mediano.

Por lo que esta misma escena tampoco es muy apantalladora o elaborada, solo es un pequeño epílogo.

Good Boy (2025) (What's Wrong With Your Dog? / YouTube)

¿Cómo es la escena post créditos de Good Boy?

A continuación, te diremos lo que pasa en la escena post créditos de Good Boy, si vas a ver la película y no quieres arruinarte la sorpresa, te advertimos que habrá algunos SPOILERS.

La escena post créditos de Good Boy dura todo el final del metraje, y es solo una pequeña secuencia de un par de minutos donde vemos a Indy alejarse de la granja donde vivió su terrorífica aventura.

Esto mientras va en una en un automóvil y el valiente perro ve cómo salen del bosque desde la ventana.

No pasa nada más que esto, el perrito va viendo el camino, se asoma un poco por la ventana y luego lo llaman; ahí acaba la película.