Good Boy es la película de terror que está causando furor en Rotten Tomatoes, principalmente por su premisa donde un perro presencia una historia de terror.

Para la crítica en Rotten Tomatoes, Good Boy es una de las películas más originales e interesantes del años, de ahí que tenga una calificación tan alta.

¿Cuál es la calificación de Good Boy en Rotten Tomatoes?

Good Boy tiene un increíble 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, siendo una de las películas mejor valoradas del año.

Good Boy en Rotten Tomatoes (Especial)

De momento Good Boy lleva 20 reseñas contabilizadas, si bien no son muchas, da a entender que en general la película está gustando en Rotten Tomatoes, aunque falta ver la calificación del público.

La crítica en Rotten Tomatoes señala que aunque parece una premisa barata, la realidad es que la obra está muy bien realizada, al grado de considerarse ya un clásico del cine de terror.

Mencionando que es principalmente angustiante, debido a que vemos como el perro protagonista no comprende lo que está pasando, mientras todo su mundo se va desmoronando poco a poco.

¿Quién es el director de Good Boy?

Good Boy es dirigida por Ben Leonberg, de edad desconocida, uno de los directores jóvenes más interesantes del momento.

Pues además de Good Boy, Ben Leonberg se ha caracterizado por hacer películas cuyas premisas se salen de lo establecido, siendo su más conocida Bears Discover Fire.

En esta un grupo de personas se ven perdidas en el bosque, hasta que descubren a un grupo de osos que saben como usar el fuego, siendo una película narrativa y metafórica.

Elenco de Good Boy

El elenco de Good Boy está compuesto por los siguientes actores y actrices:

Indy the Dog de 5 años

Shane Jensen de edad desconocida como Todd

Larry Fessenden de 62 años como el Abuelo de Todd

Arielle Friedman de edad desconocida como la hermana de Todd

Good Boy (Shudder)

¿Cuándo se estrena Good Boy en México?

De momento no hay fecha de estreno para Good Boy en México, al ser una película independiente, suelen tardar varios meses en ser proyectadas en todo el mundo.

Good Boy ya se estrenó en Estados Unidos y hará lo propio en España el próximo 8 de agosto.

Esto significa que para México, podría llegar a finales de 2025 o inicios de 2026, cuando la cartelera está más relajada.