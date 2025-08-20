Good Boy es la más reciente película de terror sobre un perro que busca salvar a su dueño de entes paranormales, pero hay otra con ese nombre que salió en 2023.

Lo más curioso es que ninguna de las dos Good Boy tienen que ver entre sí, contando con tramas diametralmente opuestas.

¿De qué trata Good Boy, la película de 2023?

Good Boy de 2023 es una película de horror psicológico de Noruega del director Viljar Boe.

Dicha cinta es una de las obras más perturbadoras de los últimos años.

Esta Good Boy nos cuenta la historia de Sigrid y Christian, una pareja que se conoce en un aplicación de citas y decide salir.

Sin embargo, lo que la joven Sigrid no sabía es que su pareja tiene un perro bastante peculiar.

Pues se trata en realidad de un hombre de llamado Frank, el cual está disfrazado y se comporta como un perro.

A pesar de esto, ella decide seguir con la relación, en parte seducida por la herencia que recibirá Christian cuando su padre moribundo fallezca.

Así, decide ir a un viaje a la casa de vacaciones de la familia, esperando descubrir todo acerca de su novio y su perro.

La película Good Boy de 2023 trata el temas como la manipulación, la confianza y el límite de las relaciones humanas.

Good Boy (Saban Films)

¿De qué trata Good Boy, película que se estrenará en 2025?

Good Boy de 2025 es la película de terror más popular en este momento, pues está causando sensación en los festivales de cine de todo el mundo.

La Good Boy de 2025 se aleja de lo psicológico para presentar una historia de fantasmas más tradicional.

Narra la historia de Indy y su dueño Todd, quienes se mudan a la granja que era propiedad del abuelo de este último, luego de una tragedia personal.

Dicho lugar está embrujado y Todd comienza a ser acosado por entidades que desconoce.

Mientras esto pasa, Indy trata de hacer todo lo posible para advertir a su dueño, pues parece que es el único que se da cuenta de lo que pasa en el lugar.

La cinta dirigida por Ben Leonberg ya es considerada un nuevo clásico del cine de terror.

Aunque toca un tema común, el cambio de poner a un perro como el protagonista le ha dado un giro fresco al género.