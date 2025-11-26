El perro de ‘Good Boy’ se lleva su primera nominación a Mejor Actor para un animal en los Premios Astras 2026.

Indy, perro de ‘Good Boy’, es nominado a Mejor Actor en los Premios Astras 2026

La película ‘Good Boy’, un thriller noruego, ha provocado gran entusiasmo y curiosidad, pues el protagonista es nada más y nada menos que un perro llamado Indy, quien por cierto acaba de recibir su primera nominación como Mejor Actor.

Y es que los Premios Astra 2026, revelaron a sus nominados y entre ellos figura Indy, el perro de ‘Good Boy’ quien se convierte en el primer actor canino nominado a Mejor Actor.

Estas premiaciones se llevarán a cabo en enero 2026, en donde se reunirán figuras destacadas del medio y género del terror, y en la categoría de Mejor Interpretación en una Película de Terror o Suspenso, Indy, el perro de ‘Good Boy’ ha sido nominado.

Sin embargo, entre los contrincantes de Indy, el perro de ‘Good Boy’, están:

Alfie Williams - 28 Años Después

Alison Brie - Juntos

Ethan Hawke - Teléfono Negro 2

Sally Hawkins - Tráela de Vuelta

Sophie Thatcher - Compalera

Los Astra Film Awards son unas premiaciones que reconocen lo mejor de cine de género de películas de terror, suspenso, ciencia ficción y fantasía y con nueve ediciones se han consolidado como un referente del cine independiente y alternativo.

Por lo que el ser nominado y ganar un Premio Astra ha hecho que las películas y actores que lo reciban, se distingan entre el género y las audiencias al revelar nuevas narrativas, talentos y propuestas.