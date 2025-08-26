El perro de Good Boy ya sería un candidato para ganar como Mejor Actor tras su debut en Estados Unidos el pasado 3 de agosto de 2025.

Y es que los internautas piden que por su emotiva actuación en la esperada película de terror se le den todos los premios a Indy.

Póster oficial de Good Boy (2025) (@independentfilmco / Instagram)

¿El perro de Good Boy podría ser ganador a Mejor Actor?

El perro de Good Boy podría ser el ganador a Mejor Actor en las próximas premiaciones del cine independiente.

Good Boy debutó en el festival SXSW en marzo de 2025 y llegó a cines de Estados Unidos el pasado 3 de agosto.

Sin embargo, el ascenso al estrellato de Indy no fue tan veloz y es que la filmación se habría extendido por más de 400 días repartidos en tres años.

Indy fue ‘entrenado’ durante estos tres años por sus dueños, Ben Leonberg y Kari Fischer, ambos productores de la película Good Boy.

De acuerdo con Ben Leonberg, su perro requirió de premios para sacar su lado de ‘actor’ que lo ayudaban a posicionarlo y guiarlo.

Pero en general, la producción se llevó con naturalidad siguiendo la rutina de Indy para ciertas escenas; por este mismo motivo, Ben Leonberg tuvo que salir en la película.

“Esto no es Air Bud ni Lassie, donde el perro siempre está feliz y actúa por comida”, aseguró el dueño de Indy durante algunas entrevistas.

Good Boy (2025) (tomada de video / YouTube)

¿Cuando se estrena Good Boy en México?

Good Boy dirigida por Ben Leonberg que se estrenó en el Festival de Cine SXSW en marzo del 2025 y en el Festival de Cine de Overlook.

Y aunque la llegó a cines de Estados Unidos, se espera que llegue a México a finales del año o comienzos del 2026.

Esto se debería a que Good Boy es una película independiente.