El perro de Good Boy ya sería un candidato para ganar como Mejor Actor tras su debut en Estados Unidos el pasado 3 de agosto de 2025.
Y es que los internautas piden que por su emotiva actuación en la esperada película de terror se le den todos los premios a Indy.
¿El perro de Good Boy podría ser ganador a Mejor Actor?
El perro de Good Boy podría ser el ganador a Mejor Actor en las próximas premiaciones del cine independiente.
Y es que en redes sociales los internautas piden que por su emotiva actuación en la esperada película de terror se le den todos los premios a Indy.
Good Boy debutó en el festival SXSW en marzo de 2025 y llegó a cines de Estados Unidos el pasado 3 de agosto.
Sin embargo, el ascenso al estrellato de Indy no fue tan veloz y es que la filmación se habría extendido por más de 400 días repartidos en tres años.
Indy fue ‘entrenado’ durante estos tres años por sus dueños, Ben Leonberg y Kari Fischer, ambos productores de la película Good Boy.
De acuerdo con Ben Leonberg, su perro requirió de premios para sacar su lado de ‘actor’ que lo ayudaban a posicionarlo y guiarlo.
Pero en general, la producción se llevó con naturalidad siguiendo la rutina de Indy para ciertas escenas; por este mismo motivo, Ben Leonberg tuvo que salir en la película.
“Esto no es Air Bud ni Lassie, donde el perro siempre está feliz y actúa por comida”, aseguró el dueño de Indy durante algunas entrevistas.
¿Cuando se estrena Good Boy en México?
Good Boy dirigida por Ben Leonberg que se estrenó en el Festival de Cine SXSW en marzo del 2025 y en el Festival de Cine de Overlook.
Y aunque la llegó a cines de Estados Unidos, se espera que llegue a México a finales del año o comienzos del 2026.
Esto se debería a que Good Boy es una película independiente.