Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, aumentó su número de seguidores en Instagram de 50 mil a 5 millones luego de su destacada participación como arquero en el Cabo Verde vs España.

El empate sin goles entre las selecciones de Cabo Verde y España en el Mundial 2026 no solo sorprendió por el resultado dentro de la cancha, sino también por el desempeño de Vozinha durante el partido.

Vozinha salta de 50 mil a 5 millones de seguidores tras empate de Cabo Verde vs España (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

Vozinha aumenta sus seguidores a 5 millones tras empate de Cabo Verde vs España

La selección de Cabo Verde sorprendió a la afición en su debut en el Mundial 2026 debido a que logró terminar el partido contra España, considerado como uno de los favoritos, con un marcador de 0-0.

Miembros de la selección de Cabo Verde comenzaron a ganar protagonismo en redes sociales luego del encuentro y el salto en seguidores que dio Vozinha, portero caboverdiano, no pasó desapercibido.

Previo a su debut en el Mundial 2026, Vozinha tenía apenas 50 mil seguidores en Instagram. Tras su victoria, el guardameta alcanza más de los 5 millones de seguidores y la cifra sigue aumentando.

Vozinha salta de 50 mil a 5 millones de seguidores tras empate de Cabo Verde vs España (Captura de pantalla)

Cabo Verde tiene una población cerca de 530 mil habitantes , lo que refleja que los nuevos seguidores de Vozinha son de otras partes del mundo y aquí el impacto global de la Copa del Mundo.

Usuarios de distintos países destacaron la entrega, experiencia y liderazgo del arquero de Cabo Verde, quien se convirtió en uno de los nombres más comentados de la jornada mundialista.

Además del reconocimiento digital, el empate representó un resultado histórico para Cabo Verde. La selección africana logró contener a una de las potencias del futbol y fortaleció sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.