Ana Cándida Évora, madre del portero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias “Vozinha”, inició su viaje a Estados Unidos para asistir al Mundial 2026, luego de que se eliminara la fianza de 15 mil dólares que los ciudadanos caboverdianos debían pagar para obtener visa.
“Es un orgullo anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener una visa a tiempo para asistir al partido este domingo...”
Tras completar trámites en Praia con apoyo del Departamento de Estado, se espera que Ana Cándida Évora esté presente el 21 de junio en Miami para el partido contra Uruguay.
La historia de la mamá de Vozinha ha conmovido a la afición tras la hazaña de Cabo Verde ante España.
Eliminan fianza a ciudadanos de Cabo Verde para obtener visa de Estados Unidos
Uno de los impedimentos no solo eran los tramites sino los altos costos ya que los ciudadanos de Cabo Verde deberían depositar una fianza de 15 mil dólares, pero esos cargos han sido descartados mediante política oficial.
Previamente a iniciar su viaje, Ana Candida Evora había acudido a la localidad de Praia para completar los trámites con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esta historia que ha dado la vuelta al mundo se da en el marco de la fama que ha cobrado el equipo de Cabo Verde en el Mundial 2026 en el que el equipo logró la hazaña de no dejarse anotar ningún gol por la selección de España.
Congresista gestiona ante Marco Rubio visa para la mamá de Vozinha
Cabe recordar que en una de las entrevistas tras el partido España vs Cabo Verde, Vozinha, de 40 años, habló de que su madre no estaba presente por impedimentos para obtener la visa.
El congresista estadunidense Hakeem Jeffries dijo que ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia, lo que conmovió más a los fanáticos y no fanáticos del futbol.
Por ello hizo gestiones ante Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos para pedirle que el Departamento de Estado facilitara los trámites para la estadía de la madre en Estados Unidos.