Una de las sensaciones del Mundial 2026, el portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, expresó su agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido durante su participación en el torneo.

Por medio de una historia de Instagram, el arquero de 40 años agradeció el respaldo y dijo que el Mundial 2026 es “un sueño de infancia hecho realidad”.

Sin embargo, Vozinha también resaltó que de cara al segundo partido de Cabo Verde en el certamen, que se jugará el 21 de junio, está concentrándose en su trabajo.

Vozinha afirma que está cumpliendo su sueño de la infancia

Josimar José Évora Dias, portero de Cabo Verde mejor conocido como Vozinha, se ha convertido de una de las figuras sensación del Mundial 2026 luego de su heroica actuación ante la selección de España.

Tras conseguir el 0 en su arco ante una de las selecciones favoritas, la fama del cancerbero ha explotado en redes sociales, hecho por el que ya agradeció a quienes lo apoyan.

En la historia que compartió, señaló que no tiene más que agradecimientos por el respaldo que se le ha otorgado, en especial porque jugar el Mundial 2026 es su "sueño de la infancia hecho realidad“.

Vozinha agradece el apoyo que ha recibido (@vozinha1/Instagram)

Cabe resaltar que luego del partido de debut de su selección, en el que fue elegido como el mejor jugador por las providenciales atajadas que realizó, las redes sociales de Vozinha estallaron.

En cuestión de unas cuantas horas, la cuenta de Instagram de Vozinha pasó de tener cerca de 50 mil seguidores a superar los 5 millones.

Vozinha ya se prepara para el segundo partido de Cabo Verde

Al expresar su total agradecimiento por el apoyo que se le ha otorgado durante el Mundial 2026, Vozinha también resaltó que ya se concentra para encarar el siguiente partido de Cabo Verde.

Se trata del encuentro en el que la selección africana se medirá ante su similar de Uruguay la tarde del domingo 21 de junio, partido que se disputará en el Estadio Hard Rock de Miami.

El compromiso será decisivo para definir el futuro de ambas escuadras en el Mundial 2026, debido a que las 2 suman solo un punto y necesitan la victoria para aspirar a calificar a la siguiente fase.