Tras su gran actuación contra España, el portero de Cabo Verde, Vozinha, lamentó que su madre no lo pudiera acompañar durante el Mundial 2026 debido a complicaciones con la visa.

Sin embargo, gracias a esfuerzos diplomáticos se confirmó la exención de tarifas y la aprobación de la visa para que la madre de Vozinha pueda estar presente para el próximo encuentro de Cabo Verde en Miami.

Madre de Vozinha podrá acompañar a su hijo en el Mundial 2026 luego de que EU la autorizó la visa

La colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y Cabo Verde, junto con la intervención de la FIFA, fue fundamental para gestionar el reencuentro del arquero Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, con su madre en Miami.

La madre de Vozinha ya podrá viajar: Estados Unidos le autoriza la visa (@RepJeffries / X )

Este esfuerzo conjunto se activó tras la destacada actuación del portero ante España y su posterior declaración sobre la imposibilidad de que su madre viajara por falta de recursos para la visa

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, solicitó formalmente al secretario de Estado, Marco Rubio, que el Departamento de Estado hiciera todo lo posible para que la madre de Vozinha pudiera asistir al próximo encuentro de Cabo Verde.

La entidad confirmó que se puso en contacto directo con la familia del guardameta para agilizar los trámites consulares y facilitar los procesos migratorios.

De acuerdo con las políticas oficiales para la Copa del Mundo 2026, el gobierno estadounidense eximió el pago de la fianza de visado (que originalmente era de 15,000 dólares para ciudadanos de Cabo Verde) para los familiares directos de los futbolistas.

Gracias a estos esfuerzos, se confirmó que los arreglos de viaje ya están en marcha para que madre e hijo se reúnan en Miami antes del partido contra Uruguay este domingo 21 de junio.

La madre de Vozinha ya podrá viajar: Estados Unidos le autoriza la visa (@RepJeffries / X )

Durante el Mundial 2026 se han reportado algunos problemas por la obtención de la visa

La historia de Vozinha y su madre resonó profundamente porque refleja las historias de vida y los sacrificios familiares comunes en la comunidad migrante.

Durante la organización y el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, diversas selecciones han enfrentado obstáculos migratorios similares al de Vozinha.

Estos problemas se atribuyen principalmente a los estrictos plazos administrativos y requisitos migratorios impuestos por Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos ha llegado a negar visas no solo a familiares, sino también a futbolistas, árbitros, periodistas y aficionados.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que, aunque buscan soluciones, la organización no puede “gobernar sobre gobiernos y fuerzas policiales”, reconociendo que el acceso al país anfitrión depende totalmente de las validaciones soberanas de visas.