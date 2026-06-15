Josimar José Évora Dias, conocido como “Vozinha”, es considerado uno de los porteros históricos de Cabo Verde gracias a su liderazgo y extensa trayectoria internacional.

En 2026 alcanzó notoriedad mundial al convertirse en figura clave del debut de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, con una actuación memorable ante España que aseguró un empate histórico.

Su carrera incluye pasos por Batuque FC, CS Mindelense, G.D. Chaves y clubes en Europa y Asia, además de ser referente de la selección caboverdiana desde 2012.

¿Quién es Josimar “Vozinha” Dias?

Josimar José Évora Dias es considerado una de las figuras históricas del futbol de su país gracias a su extensa trayectoria internacional y a su liderazgo bajo los tres palos.

En 2026 ganó notoriedad mundial al convertirse en uno de los protagonistas del debut de Cabo Verde en una Copa del Mundo. Su destacada actuación ante España, con varias atajadas decisivas, ayudó a su selección a conseguir un histórico empate en el Mundial 2026.

Josimar “Vozinha” Dias, el portero de Cabo Verde que brilló ante España. (@vozinha1/Instagram)

¿Qué edad tiene Josimar “Vozinha” Dias?

Josimar José Évora Dias nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde. Actualmente tiene 40 años de edad.

¿Josimar “Vozinha” Dias tiene pareja?

No existe información pública confirmada sobre la situación sentimental de Josimar “Vozinha” Dias. El portero ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores y no se conocen detalles verificables sobre una pareja.

¿Qué signo zodiacal es Josimar “Vozinha” Dias?

Josimar “Vozinha” Dias nació bajo el signo de Géminis, perteneciente al elemento aire.

Las personas de este signo suelen asociarse con cualidades como la adaptabilidad, la versatilidad, la comunicación y la rapidez mental.

¿Josimar “Vozinha” Dias tiene hijos?

No hay información pública que confirme si Josimar “Vozinha” Dias tiene hijos. El guardameta no suele compartir detalles de su vida familiar en medios de comunicación ni en perfiles oficiales.

¿Qué estudió Josimar “Vozinha” Dias?

Las biografías y perfiles deportivos disponibles no incluyen información sobre estudios universitarios, licenciaturas o posgrados. Su formación estuvo enfocada principalmente en el futbol profesional desde sus primeros años en Cabo Verde.

¿En qué ha trabajado Josimar “Vozinha” Dias?

Josimar “Vozinha” Dias es conocido por su carrera como futbolista profesional y por convertirse en uno de los porteros más importantes en la historia de la selección de Cabo Verde.

Su trayectoria incluye: