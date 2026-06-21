En una de esas historias que deja el Mundial 2026, Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta, los reyes de Países Bajos, estuvieron apoyando a su nación y a Curazao el pasado sábado 20 de junio.

Los reyes de Países Bajos estuvieron tanto en el enfrentamiento contra Suecia, como en el de Ecuador vs Curazao, además de que festejaron con el equipo de este último el empate conseguido

Reyes de Países Bajos celebran el primer punto de Curazao en el Mundial 2026

Si bien a los reyes de Países Bajos se les vio satisfechos por el resultado ante Suecia, donde estuvieron más alegres fue en el Ecuador vs Curazao, pues celebraron con este equipo el empate en el Mundial 2026.

Royal Celebration with the King and Queen 💙@koninklijkhuis pic.twitter.com/PLLrVoek80 — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 21, 2026

Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta viajaron en el mismo día de Houston —donde fue el partido contra Suecia— a Kansas City, para apoyar a Curazao, más de mil kilómetros.

En varios videos se puede ver a los reyes de Países Bajos en los vestidores de Curazao bailando y celebrando con el combinado, pues este es el primer punto que logran en el Mundial 2026.

No solo eso, al ser la primera participación del equipo en un torneo del estilo, se trata del primer punto que consiguen en la historia de los mundiales, de ahí la alegría y el festejo.

Fue un partido muy peleado el que tuvieron Ecuador y Curazao (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

¿Por qué los reyes de Países Bajos celebraron el empate de Curazao?

Suena extraño que los reyes de Países Bajos, nación europea, hayan celebrado con tanta alegría el empate de Curazao, una pequeña isla caribeña. Sin embargo, hay historia entre estos dos territorios.

Curazao fue parte del Reino de Países Bajos durante gran parte de su historia, separándose de este hasta 2010.

A pesar de haber sido colonia de Países Bajos, no hay animadversión entre los dos territorios, llevando una relación cercana y cordial, de ahí que los reyes fueran a ver el partido y celebrar el primer punto en mundiales.

Aunque Curazao matemáticamente aún tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, el enfrentamiento ante Costa de Marfil va a ser complicado para los caribeños.