Japón vs Suecia se miden el un partido decisivo de la tercera jornada del Grupo F en el Mundial 2026, con el pase a la siguiente ronda en juego.

Este jueves 25 de junio de 2026 en Dallas, Texas, Victor Gyokeres y Alexander Isak buscarán llevar a Suecia de manera directa a los dieciseisavos de final, aunque enfrente estará la difícil Japón.

Gyokeres e Isak son la esperanza sueca ante Japón

La dupla ofensiva de Viktor Gyokeres y Alexander Isak son la esperanza de Suecia para derrotar a Japón, en el Mundial 2026.

Su potencia física y olfato goleador serán difícil de parar para Japón, que tendrán que “ensuciar” un poco el partido para salir con el pase en su bolsa.

¿Cómo llega Suecia al partido ante Japón en busca del pase?

Suecia y Japón llegan a la jornada 3 del Mundial 2026 con dudas acerca de su futuro en el torneo.

Tras debutar goleando 5-1 a Túnez, Suecia sufrió un golpe al caer 1-5 ante Países Bajos, sin que sus estrellas pudieron salvarlo.

Con 3 puntos y una diferencia de goles en cero, los suecos necesitan la victoria ante Japón para asegurar su pase directo en el Mundial 2026.

Con un empate solo aspiran a ser uno de los mejores terceros lugares, pero eso ya no depende de ellos.

Japón buscará clasificar a los dieciseisavos de final ante Suecia. (Jessica Tobias / AP Photo/Jessica Tobias)

Así llega Japón al partido ante Suecia en la Jornada 3 del Mundial 2026

Japón llega invicto y con paso firme tras empatar 2-2 con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez en el Mundial 2026.

Con 4 puntos, a Japón le basta un empate para sellar su pase a la ronda de eliminación directa.

El gran duelo: El ataque sueco contra el muro nipón