Países Bajos dio un paso importante para clasificar como líder del Grupo F a la siguiente ronda del Mundial 2026, tras vencer 5-1 a Suecia.

Dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo encaminaron el destino del partido a favor de los Países Bajos en la Jornada 2 del Mundial 2026.

Marcador: Países Bajos 5-1 Suecia

Países Bajos vs Suecia: así fue el partido del Grupo F del Mundial 2026

El partido Países Bajos vs Suecia fue dominado por completo por la selección neerlandesa, que cerrará la fase de grupos ante Túnez en el Mundial 2026.

Goles del partido Países Bajos vs Suecia en el Mundial 2026:

Minuto 5: Brian Brobbey abrió el marcador a favor de Países Bajos sobre Suecia.

Minuto 17: Brian Brobbey amplió la ventaja a favor de Países Bajos, 2-0.

Minuto 47: Cody Gakpo marcó el 3-0 de Países Bajos.

Minuto 54: Doblete de Cody Gakpo para hacer el 4-0.

Minuto 59: Anthony Langa acerca 1-4 a Suecia.

Minuto 89: Crysencio Summerville sella la goleada de Países Bajos.

Suecia no pudo con el poder de la selección de los Países Bajos (Eric Gay / AP Photo/Eric Gay)

¿Cómo va el Grupo F del Mundial 2026?

Tras la victoria de Países Bajos vs Suecia, la selección neerlandesa se apoderó de la cima del Grupo F con 4 puntos.

Así va el Grupo F del Mundial 2026:

Países Bajos | 4 puntos

Suecia | 3 puntos

Japón | 1 punto

Túnez | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Países Bajos y Suecia en el Mundial 2026?

Países Bajos buscará amarrar el primer lugar del Grupo F del Mundial 2026, el jueves 25 de junio ante la selección de Túnez.

Suecia enfrentará a Japón en el cierre de la fase de grupos del sector.