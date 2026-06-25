Virgil van Dijk, nacido el 8 de julio de 1991 en Breda, es un defensa central neerlandés considerado uno de los mejores de su generación.

Capitán del Liverpool F.C. y de la selección de Países Bajos, ha destacado por su liderazgo, fuerza y capacidad aérea.

Superó una crisis médica grave a los 20 años y forjó su carrera desde el FC Groningen, pasando por Celtic y Southampton, hasta convertirse en el defensor más caro al fichar por Liverpool en 2018.

Hoy lidera a Países Bajos en el Mundial 2026.

Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos (@virgilvandijk / Instagram )

¿Quién es Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos?

Virgil van Dijk es un futbolista profesional neerlandés, nacido el 8 de julio de 1991 en Breda.

Actualmente, se desempeña como defensa central y capitán tanto del Liverpool F.C. en la Premier League, como de la selección de los Países Bajos.

Es considerado uno de los mejores defensores de su generación y de la historia de la Premier League debido a su fuerza, liderazgo, velocidad y capacidad aérea.

A los 20 años, mientras jugaba para el Groningen, sufrió una crisis médica grave debido a una apendicitis, peritonitis e infección renal simultáneas.

Su estado fue tan crítico que llegó a firmar un testamento en el hospital antes de una cirugía de emergencia que le salvó la vida.

En su camiseta utiliza el nombre “Virgil” en lugar de su apellido, esto por una disputa familiar, ya que su padre abandonó a su familia cuando él era niño y fue criado principalmente por su madre, Hellen, de origen surinamés.

¿Cuántos años tiene Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos?

Virgil van Dijk tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos?

Virgil van Dijk se encuentra casado con Rike Nooitgedagt.

¿Qué signo zodiacal es Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos?

Virgil van Dijk es del signo zodiacal Cáncer.

Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos (@virgilvandijk / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos?

De acuerdo con algunos reportes, Virgil van Dijk y Rike Nooitgedagt tienen cuatro hijos: tres mujeres y un varón.

¿Qué estudió Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos?

Virgil van Dijk se dedicó a su formación al futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos?

Durante su adolescencia en la academia del Willem II, trabajó como lavaplatos en un restaurante para costear sus gastos y ayudar económicamente a su madre.

Virgil van Dijk comenzó en el Willem II y debutó profesionalmente en el FC Groningen en 2011.

En 2013 se unió al Celtic de Glasgow, donde ganó múltiples títulos de liga y comenzó a destacar internacionalmente.

En 2015 fichó por el Southampton y, finalmente, en enero de 2018, se unió al Liverpool por 75 millones de libras, lo que en ese momento lo convirtió en el defensor más caro de la historia.

Es el único defensor en la historia que ha ganado el premio al Jugador del Año de la UEFA (2019).

Ese mismo año quedó en segundo lugar en las votaciones del Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA, superado solo por Lionel Messi.

Con el Liverpool ha ganado los trofeos más importantes, incluyendo:

Champions League (2019)

Premier League (2019-20 y 2024-25)

Mundial de Clubes

FA Cup

Copa de la Liga

Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos (@virgilvandijk / Instagram )

Como capitán de los Países Bajos, ha superado el récord de Frank de Boer como el jugador con más capitanías en la historia de su selección.

Actualmente, lidera a su equipo en el Mundial 2026, buscando el primer título mundial para su país en la que se perfila como su última gran cita internacional.