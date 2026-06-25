La selección de Ecuador sigue con vida en el Mundial 2026 tras vencer a Alemania 2-1 en la Jornada 3 del Grupo E.

Marcador: Ecuador 2-1 Alemania

Aunque Alemania avanzó en la tabla de posiciones como líder con 7 puntos, Ecuador alcanzó 4 unidades y se clasificará como uno de los mejores terceros lugares.

El partido fue intenso: Leroy Sané abrió el marcador al minuto 2, Nilson Angulo empató al 9 y Gonzalo Plata selló la remontada al 77.

Con este resultado, Ecuador y Alemania esperan rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Ecuador vs Alemania: así fue el partido del Grupo E del Mundial 2026

El partido Ecuador vs Alemania empezó con acción en ambas áreas, pero el equipo teutón se adelantó en el marcador en el Mundial 2026.

Ecuador no tardó en responder con el empate, y no se cansó de intentarlo hasta lograr la remontada.

Así fueron los goles del partido Ecuador vs Alemania:

Minuto 2: Leroy Sané anotó el 1-0 a favor de Alemania, en una jugada polémica en la que Ecuador reclamó una falta previa

Minuto 9: Nilson Angulo empató el partido y Ecuador volvió a soñar con el pase.

Minuto 46: El VAR cancela penalti a favor de Alemania

Minuto 77: Gonzalo Plata anota el 2-1 para Ecuador

¿Cuándo vuelven a jugar Alemania y Ecuador en el Mundial 2026?

Luego de conseguir siete puntos en la fase de grupos del Mundial 2026, Alemania volverá a jugar el lunes 29 de junio en los dieciseisavos de final del torneo.

Alemania conocerá a su rival en los próximos días para jugar por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Ecuador también está a la espera de su siguiente rival en el Mundial 2026.