Túnez vs Países Bajos se enfrentan en partido del Grupo F en el Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 25 de junio a las 17 horas.

Partido: Túnez vs Países Bajos

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Kansas City Stadium

Transmisión: ViX

Túnez vs Países Bajos: Día del partido del Grupo F del Mundial 2026

El jueves 25 de junio de 2026 será el partido Túnez vs Países Bajos del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo F.

Túnez vs Países Bajos: Hora para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026

Túnez vs Países Bajos iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México en el Kansas City Stadium, de Kansas City, Estados Unidos.

Túnez vs Países Bajos: Canal para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026

Túnez vs Países Bajos podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Túnez vs Países Bajos

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Kansas City Stadium

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Túnez y Países Bajos en el Mundial 2026?

Túnez y Países Bajos se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Túnez y Países Bajos comparten el Grupo F junto a Japón y Suecia, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.