Cinco selecciones ya quedaron eliminadas del Mundial 2026 antes de concluir la fase de grupos el sábado 27 de junio.

Haití Turquía Túnez Jordania Uzbekistán

Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Uzbekistán se despidieron del torneo tras acumular dos derrotas consecutivas y quedar condenadas por el criterio de desempate de duelos directos.

Aunque el formato ampliado permite que ocho terceros lugares avancen, estas selecciones ya no tienen opciones.

Mientras tanto, potencias como Argentina, Francia, Alemania y los anfitriones México y Estados Unidos esperan rivales en la siguiente ronda del Mundial 2026.

El nuevo formato del Mundial arroja eliminaciones tempranas

Aunque el formato expandido de 48 equipos que permite avanzar a los ocho mejores terceros lugares del Mundial 2026, Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Uzbekistán ya se quedaron sin opciones de avanzar.

Tras ligar dos derrotas consecutivas en la fase de grupos, el principal verdugo de estas naciones fue el primer criterio de desempate de la FIFA para esta edición: el resultado del duelo directo.

En el Grupo I, Senegal e Irak tampoco tienen puntos, pero aún aspiran a ser uno de los mejores 8 terceros lugares.

Turquía no pudo trascender en el Mundial 2026 (Eakin Howard / AP Photo/Eakin Howard)

Así fueron las eliminaciones de las primeras selecciones en el Mundial 2026

Mientras selecciones como Argentina, Francia, Alemania y las anfitrionas México y Estados Unidos ya esperan rivales en la siguiente ronda del Mundial 2027, a continuación te enlistamos cómo fueron las eliminaciones de cinco selecciones.