Cody Gakpo anotó el primer gol de Países Bajos ante Marruecos, en duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La anotación de Cody Gakpo al minuto 72 tuvo un significado especial para el neerlandés debido a que hace unos días anunció la pérdida de su hijo.

El delantero neerlandés encontró el camino al gol en un encuentro de alta exigencia y, tras celebrar la anotación, dedicó el momento a la memoria de su hijo, generando una ola de apoyo dentro y fuera del mundo del futbol.

Cody Gakpo tuvo un momento emotivo en los dieciseisavos

Cody Gakpo, una de las principales figuras de los Países Bajos en los últimos años, ha sido un elemento clave para su selección gracias a su capacidad goleadora y liderazgo en el ataque. Sin embargo, en esta ocasión, el significado de su anotación fue mucho más allá de lo deportivo.

El gol llegó en un partido intenso ante una selección marroquí que volvió a demostrar por qué es considerada una de las más competitivas del torneo.

Cody Gakpo marcó gol ante Marruecos en los dieciseisavos de final. (Dolores Ochoa / AP Photo/Dolores Ochoa)

Más allá del resultado final, la anotación de Gakpo quedará como uno de los momentos más conmovedores del Mundial 2026.