Fernanda Pons es una exfutbolista, arquitecta y actual directora deportiva de Cruz Azul Femenil, posee una amplia trayectoria dentro del futbol femenino.

Se convirtió en la primera directora deportiva de Cruz Azul Femenil, sin embargo se enfrenta a una crisis deportiva tras una devastadora derrota de 10-0 frente al América en la Liga Femenil BBVA.

Fernanda Pons defendió la dignidad del plantel y prometió una reestructuración profunda para llevar al equipo a un nivel competitivo acorde a su historia.

Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil (Tomada de video)

¿Quién es Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil?

María Fernanda Pons Arroyo, conocida como Mafer Pons, es la actual Directora Deportiva de Cruz Azul Femenil.

Su nombramiento, anunciado a mediados de 2025, marcó un hito institucional al ser la primera mujer en ocupar la gerencia deportiva en la historia del club.

Cuenta con una amplia trayectoria dentro del futbol femenino, donde se desempeñó como jugadora por 15 años y posteriormente ocupó cargos de analista, conductora de medios, auxiliar operativa entre la FIFA y la FMF, y directora deportiva del Atlas Femenil.

Su gestión se ha visto marcada por la derrota del Cruz Azul femenil de 10-0 frente al América en la Liga Femenil BBVA.

María Fernanda Pons Arroyo tomó una postura firme contra la violencia de género y comentarios misóginos vertidos en el podcast “Pláticas del Mal” contra sus jugadoras, calificándolos de “absolutamente inadmisibles” y reservándose el derecho de emprender acciones legales.

¿Cuántos años tiene Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil?

Mafer Pons tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil?

No hay información pública que indique si Mafer Pons se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil?

Mafer Pons es del signo zodiacal Cáncer.

Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil (Tomada de video)

¿Cuántos hijos tiene Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil?

No hay información pública sobre si Mafer Pons tiene hijos.

¿Qué estudió Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil?

Es licenciada en Arquitectura por el ITESO (Universidad Jesuita de Guadalajara) y posee una maestría en la misma área por la Universitat Politècnica de Catalunya.

Cuenta con un Máster en Futbol de Alto Rendimiento y posee el diploma de Directora Técnica nivel PRO.

¿En qué ha trabajado Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil?

Antes de asumir su cargo en Cruz Azul, acumuló una vasta experiencia en diversos sectores del deporte:

Practicó el futbol profesionalmente durante 15 años.

Fue pieza clave en la consolidación del proyecto de Atlas Femenil, donde fungió como gerente deportiva entre diciembre de 2021 y noviembre de 2023.

Ha trabajado como auxiliar operativa entre la FIFA y la FMF, coordinadora de futbol en ligas y academias, y analista deportiva en medios de comunicación.

Bajo su gestión, Cruz Azul Femenil ha buscado profesionalizar todas sus áreas y fortalecer las fuerzas básicas.

Logró el retorno del equipo a una liguilla en el Apertura 2025 tras tres años de ausencia.

Tras la histórica derrota de 10-0 ante el América en agosto de 2026, asumió la responsabilidad pública, ofreció disculpas a la afición y procedió a la reestructuración del cuerpo técnico, cesando al entrenador Israel Del Real.