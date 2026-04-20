La Jornada 15 del Clausura 2026 llegó a su fin y Chivas se mantiene como el líder del torneo con un total de 34 puntos.

A continuación, te presentamos la tabla de posiciones tras las 15 fechas jugadas en la Liga MX:

  1. Chivas | 34 puntos
  2. Pachuca | 31 puntos
  3. Pumas | 30 puntos
  4. Cruz Azul | 29 puntos
  5. Toluca | 27 puntos
  6. América | 22 puntos
  7. Atlas | 22 puntos
  8. León | 22 puntos
  9. Tigres | 21 puntos
  10. Tijuana | 19 puntos
  11. Necaxa | 17 puntos
  12. FC Juárez | 16 puntos
  13. Querétaro | 16 puntos
  14. Rayados | 15 puntos
  15. Atlético San Luis | 15 puntos
  16. Puebla | 13 puntos
  17. Mazatlán | 12 puntos
  18. Santos | 9 puntos

Resultados de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una serie de resultados que movieron la tabla de posiciones.

Estos son todos los resultados de la Jornada 15 de la Liga MX:

  • Atlético San Luis 0-2 Pumas
  • Mazatlán 1-1 Querétaro
  • Necaxa 1-1 Tigres
  • Cruz Azul 1-1 Tijuana
  • Rayados 1-3 Pachuca
  • Chivas 5-0 Puebla
  • León 3-1 FC Juárez
  • América 2-1 Toluca
  • Santos 0-1 Atlas
América venció a Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX
América venció a Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX (---MexSport Agency--- / ---MexSport Agency---)

Fechas y horarios de la Jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX

La Fase Regular del Clausura 2026 está muy cercar de llegar a su fin por lo que los equipos buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 16 de la Liga MX:

Martes 21 de abril:

  • Pumas vs FC Juárez | 19:00 horas
  • Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas
  • Rayados vs Puebla | 21:00 horas
  • León vs América | 21:06 horas

Miércoles 22 de abril:

  • Atlético San Luis vs Santos | 19:00 horas
  • Mazatlán vs Toluca | 19:00 horas
  • Atlas vs Tigres | 19:00 horas
  • Tijuana vs Pachuca | 21:00 horas
  • Necaxa vs Chivas | 21:00 horas