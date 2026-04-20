La Jornada 15 del Clausura 2026 llegó a su fin y Chivas se mantiene como el líder del torneo con un total de 34 puntos.
A continuación, te presentamos la tabla de posiciones tras las 15 fechas jugadas en la Liga MX:
- Chivas | 34 puntos
- Pachuca | 31 puntos
- Pumas | 30 puntos
- Cruz Azul | 29 puntos
- Toluca | 27 puntos
- América | 22 puntos
- Atlas | 22 puntos
- León | 22 puntos
- Tigres | 21 puntos
- Tijuana | 19 puntos
- Necaxa | 17 puntos
- FC Juárez | 16 puntos
- Querétaro | 16 puntos
- Rayados | 15 puntos
- Atlético San Luis | 15 puntos
- Puebla | 13 puntos
- Mazatlán | 12 puntos
- Santos | 9 puntos
Resultados de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una serie de resultados que movieron la tabla de posiciones.
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Necaxa vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
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León vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
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Querétaro vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
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Pumas vs Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Estos son todos los resultados de la Jornada 15 de la Liga MX:
- Atlético San Luis 0-2 Pumas
- Mazatlán 1-1 Querétaro
- Necaxa 1-1 Tigres
- Cruz Azul 1-1 Tijuana
- Rayados 1-3 Pachuca
- Chivas 5-0 Puebla
- León 3-1 FC Juárez
- América 2-1 Toluca
- Santos 0-1 Atlas
Fechas y horarios de la Jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX
La Fase Regular del Clausura 2026 está muy cercar de llegar a su fin por lo que los equipos buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 16 de la Liga MX:
Martes 21 de abril:
- Pumas vs FC Juárez | 19:00 horas
- Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas
- Rayados vs Puebla | 21:00 horas
- León vs América | 21:06 horas
Miércoles 22 de abril:
- Atlético San Luis vs Santos | 19:00 horas
- Mazatlán vs Toluca | 19:00 horas
- Atlas vs Tigres | 19:00 horas
- Tijuana vs Pachuca | 21:00 horas
- Necaxa vs Chivas | 21:00 horas