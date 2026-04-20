La Jornada 15 del Clausura 2026 llegó a su fin y Chivas se mantiene como el líder del torneo con un total de 34 puntos.

A continuación, te presentamos la tabla de posiciones tras las 15 fechas jugadas en la Liga MX:

Chivas | 34 puntos Pachuca | 31 puntos Pumas | 30 puntos Cruz Azul | 29 puntos Toluca | 27 puntos América | 22 puntos Atlas | 22 puntos León | 22 puntos Tigres | 21 puntos Tijuana | 19 puntos Necaxa | 17 puntos FC Juárez | 16 puntos Querétaro | 16 puntos Rayados | 15 puntos Atlético San Luis | 15 puntos Puebla | 13 puntos Mazatlán | 12 puntos Santos | 9 puntos

Resultados de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una serie de resultados que movieron la tabla de posiciones.

Estos son todos los resultados de la Jornada 15 de la Liga MX:

Atlético San Luis 0-2 Pumas

Mazatlán 1-1 Querétaro

Necaxa 1-1 Tigres

Cruz Azul 1-1 Tijuana

Rayados 1-3 Pachuca

Chivas 5-0 Puebla

León 3-1 FC Juárez

América 2-1 Toluca

Santos 0-1 Atlas

América venció a Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX (---MexSport Agency--- / ---MexSport Agency---)

Fechas y horarios de la Jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX

La Fase Regular del Clausura 2026 está muy cercar de llegar a su fin por lo que los equipos buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 16 de la Liga MX:

Martes 21 de abril:

Pumas vs FC Juárez | 19:00 horas

Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas

Rayados vs Puebla | 21:00 horas

León vs América | 21:06 horas

Miércoles 22 de abril: