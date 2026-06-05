Claudia Sheinbaum confirmó que será hasta el próximo 8 de junio que revele su agenda rumbo al Mundial 2026.

Desde Coatzacoalcos, Veracruz, Claudia Sheinbaum informó que el Palacio Nacional servirá como sede para recibir a diversos líderes internacionales.

“Vienen algunas personalidades y las vamos a recibir en Palacio Nacional. El lunes lo platicamos con detalle” Claudia Sheinbaum

Será el 8 de junio que se conozca la agenda de Claudia Sheinbaum rumbo al Mundial 2026

Durante su conferencia de este 5 de junio, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre su agenda para los próximos días por la celebración del Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum compartió que si tiene planeado reunirse con algunos líderes internacionales que viajarán a México, aunque dejó en claro que será hasta el 8 de junio que informe sobre su agenda.

Aunque no se revelaron nombres específicos, se destacó la importancia diplomática del Mundial 2026 en México.

Con el Mundial 2026 se busca fortalecer la política exterior del país aprovechando la visibilidad global de la inauguración futbolística.

Durante estos días se prevé que Claudia Sheinbaum podría tener una reunión con el rey Felipe VI de España.

Más allá de los vínculos diplomáticos, como parte de su agenda Claudia Sheinbaum también podría abanderar a la Selección Mexicana rumbo a su participación en el Mundial 2026.

La agenda detallada de estos encuentros oficiales de Claudia Sheinbaum se dará a conocer formalmente el próximo lunes.

Claudia Sheinbaum descarta declarar días de descanso obligatorio durante el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de declarar días de descanso obligatorio o feriados oficiales durante el Mundial 2026.

Destacó que no existe una propuesta para establecer días de descanso oficial, por lo que las jornadas laborales se mantendrán de manera normal.

Claudia Sheinbaum señaló que declarar días festivos oficiales conllevaría consecuencias legales bajo la Ley Federal del Trabajo, incluyendo la obligación de realizar pagos adicionales a los empleados que laboren en esas fechas.

Sin embargo, el Gobierno federal está trabajando para promover acuerdos voluntarios y medidas de flexibilidad.

Se están analizando esquemas de trabajo remoto (home office) o facilidades de horario, pero dirigidos principalmente a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, debido a que es más sencillo de implementar en el sector público.

Para los trabajadores de empresas privadas, no habrá obligación legal de otorgar permisos o esquemas de trabajo remoto.

La decisión de implementar ajustes en las jornadas o facilidades laborales quedará totalmente en manos de cada empresa.