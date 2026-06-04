Tómalo en cuenta, las monedas conmemorativas del Mundial 2026 también podrán canjearse en sedes regionales de Banxico.

El Banco de México anunció la incorporación de nuevos puntos de canje para las monedas bimetálicas de 20 pesos alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sedes regionales de Banxico donde podrán canjearse las monedas conmemorativas del Mundial 2026

Banxico anunció que a partir del viernes 5 de junio 2026 las monedas conmemorativas del Mundial 2026 estarán disponibles en las siguientes cajas regionales:

Guadalajara: Avenida Prolongación Gobernador Curiel No. 5000, Parque Industrial Guadalajara, Col. Las Pintas, C.P. 45690, El Salto, Jalisco

Monterrey: Avenida Miguel Alemán No. 770,Col. Parque Industrial Kalos, C.P. 66603, Apodaca, Nuevo León

Hermosillo: Avenida Paseo de los Álamos No. 226, esquina Prolongación Calzada de los Ángeles, Col. Fraccionamiento Casa Grande, C.P. 83246, Hermosillo, Sonora

Mérida: Paseo Montejo No. 475,Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. Entrada por la calle 58, a la altura del número 389

Veracruz: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1700,Col. Fraccionamiento Costa de Oro, C.P. 94299, Boca del Río, Veracruz

Monedas conmemorativas del Mundial 2026 (@Banxico / X)

Las sedes de Veracruz, Monterrey, Mérida y Guadalajara tienen un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Mientras que la caja regional de Hermosillo opera de las 8:00 de la mañana a las 12:00 de la tarde en días bancarios.

Los coleccionistas podrán adquirir hasta 10 monedas por cada diseño.

Recuerda que en total son cuatro modelos de monedas conmemorativas bimetálicas de 20 pesos:

Modelo 1: sede Ciudad de México

Modelo 2: sede Guadalajara

Modelo 3: sede Monterrey

Modelo 4: sede México sede Mundialista