A 24 horas de la presentación en la Torre Tlatelolco, la activista Olimpia Coral Melo informó que el movimiento contra la violencia digital espera respuesta de la Secretaría de Economía para incluir su propuesta en la revisión del T-MEC.

“Esperamos respuesta de la Secretaría de Economía, queremos que se vea con la magnitud que nosotras lo vemos: extraterritorial y comercial” Olimpia Coral Melo, activista

Aunque la Cancillería mexicana ya mostró interés, Melo subrayó que es crucial reformar el capítulo de comercio digital para romper el vacío probatorio que impide sancionar a plataformas de redes sociales como Meta.

Con más de 500 firmas de respaldo en 24 horas, la activista confía en que Claudia Sheinbaum impulse este cambio histórico.

Avances y respaldo ciudadano para frenar la violencia digital en el T-MEC

En entrevista con SDPnoticias, la impulsora de la Ley Olimpia destacó que la propuesta ha generado un impacto inmediato, sumando más de 500 firmas de apoyo en menos de un día.

Este respaldo ciudadano se ha visto acompañado por el interés institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), específicamente del área de derechos humanos, que ya ha contactado a las organizaciones para establecer mesas de trabajo.

Sin embargo, Olimpia Coral Melo enfatizó que la participación de la Secretaría de Economía es crucial, dado que la propuesta busca modificar las reglas de operación comercial del Capítulo 19 del T-MEC sobre comercio digital.

“Esperamos respuesta de la Secretaría de Economía... queremos que se vea con la magnitud que nosotras lo vemos: extraterritorial y comercial”, señaló la activista.

Movimiento Ley Olimpia impulsa modificaciones al Capítulo 19 del T-MEC (Cortesía)

Romper el vacío probatorio contenido en el T-MEC

La urgencia de entablar un diálogo con las autoridades de la Secretaría de Economía radica en un dato alarmante: el 73% de las denuncias por violencia digital en México no llegan a una vinculación a proceso debido a la falta de cooperación de las plataformas tecnológicas.

Melo explicó que el sistema probatorio actualmente recae en empresas que operan en México como entes de transferencia de datos, pero sin responsabilidad jurídica local clara.

La propuesta busca reformar los artículos 19.12, 19.16 y 19.17 del T-MEC para permitir auditorías algorítmicas y garantizar que las plataformas de redes sociales no gocen de una “inmunidad” que impida la eficacia de leyes nacionales como la Ley Olimpia.

Movimiento Ley Olimpia impulsa modificaciones al Capítulo 19 del T-MEC

Olimpia Coral Melo: Hay esperanza en la gestión de Claudia Sheinbaum

La activista Olimpia Coral Melo recordó que la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, fue una aliada fundamental cuando, como jefa de Gobierno de la CDMX, defendió el “conocimiento situado” de las víctimas durante la aprobación de la ley en la capital.

“Tenemos mucha esperanza en eso porque ha habido muchas respuestas favorables”, expresó la activista, confiando en que la sensibilidad mostrada por la presidenta en temas de género permita que México sea punta de lanza mundial al exigir que ningún interés comercial digital esté por encima de los derechos humanos.

Olimpia Coral Melo hace un llamado a la acción ciudadana

Para presionar por este diálogo, el Movimiento Ley Olimpia, el Tlatelolco Lab del PUEDJS-UNAM y la Barra Mexicana de Abogados ha habilitado un micrositio donde la ciudadanía puede descargar formatos de acción jurídica dirigidos a la Secretaría de Economía y a la SRE para solicitar formalmente la revisión del artículo 19 del T-MEC.

“No queremos que se vuelvan a construir las cosas sin nosotras” Olimpia Coral Melo, activista