Atlas vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 16 de la Liga MX y el partido se jugará el miércoles 22 de abril a las 19 horas por ViX.

Partido: Atlas vs Tigres

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: ViX

Atlas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Atlas vs Tigres tendrá como sede el Estadio Jalisco y el partido se jugará el miércoles 22 de abril en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Atlas vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

El Atlas vs Tigres será transmitido por ViX, en un partido que será de mucha importancia para ambos equipos de cara a la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Partido: Atlas vs Tigres

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Atlas y Tigres al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

El Atlas llega a su duelo vs Tigres luego de conseguir una importantísima victoria el fin de semana ante Santos Laguna.

Mientras que Tigres apenas rescató un empate ante Necaxa.