Atlas vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 16 de la Liga MX y el partido se jugará el miércoles 22 de abril a las 19 horas por ViX.
- Partido: Atlas vs Tigres
- Fase: Jornada 16
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: ViX
Atlas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Atlas vs Tigres tendrá como sede el Estadio Jalisco y el partido se jugará el miércoles 22 de abril en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.
Atlas vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
El Atlas vs Tigres será transmitido por ViX, en un partido que será de mucha importancia para ambos equipos de cara a la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
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- Fase: Jornada 16
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Atlas y Tigres al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
El Atlas llega a su duelo vs Tigres luego de conseguir una importantísima victoria el fin de semana ante Santos Laguna.
Mientras que Tigres apenas rescató un empate ante Necaxa.
- Atlas marcha en el puesto 7 de la tabla general con 22 puntos
- Tigres ocupa el lugar 9 con 21 unidades