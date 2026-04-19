León vs América, duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX, se llevará a cabo el martes 21 de abril a las 21:06 horas por FOX One.

  • Partido: León vs América
  • Fase: Jornada 16
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Martes 21 de abril de 2026
  • Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nou Camp
  • Transmisión: FOX One
León vs América en la Liga MX
León vs América en la Liga MX (MexSport Agency / MEXSPORT)

León vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

León vs América se enfrentarán el martes 21 de abril a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Nou Camp.

León vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

El León vs América se podrá ver en exclusiva por FOX One el martes 21 de abril a las 21:06 horas.

  • Partido: León vs América
  • Fase: Jornada 16
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Martes 21 de abril de 2026
  • Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nou Camp
  • Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan León y América al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

León venció a Juárez por un marcador de 3-1, sumando su cuarta victoria consecutiva en el Clausura 2026.

Por otro lado, América sorprendió al vencer a Toluca 2-1 y mantenerse en la zona de Liguilla.

  • León acumula 22 puntos tras 15 jornadas jugadas y se ubica en la séptima posición de la tabla general.
  • América igual suma 22 puntos, pero por diferencia de goles, se quedan con el sexto lugar de la tabla del Clausura 2026.