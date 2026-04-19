León vs América, duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX, se llevará a cabo el martes 21 de abril a las 21:06 horas por FOX One.

Partido: León vs América

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: FOX One

León vs América en la Liga MX (MexSport Agency / MEXSPORT)

León vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

León vs América se enfrentarán el martes 21 de abril a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Nou Camp.

León vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

El León vs América se podrá ver en exclusiva por FOX One el martes 21 de abril a las 21:06 horas.

Partido: León vs América

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan León y América al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

León venció a Juárez por un marcador de 3-1, sumando su cuarta victoria consecutiva en el Clausura 2026.

Por otro lado, América sorprendió al vencer a Toluca 2-1 y mantenerse en la zona de Liguilla.