León vs América, duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX, se llevará a cabo el martes 21 de abril a las 21:06 horas por FOX One.
- Partido: León vs América
- Fase: Jornada 16
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: FOX One
León vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
León vs América se enfrentarán el martes 21 de abril a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Nou Camp.
León vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
El León vs América se podrá ver en exclusiva por FOX One el martes 21 de abril a las 21:06 horas.
- Partido: León vs América
- Fase: Jornada 16
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegan León y América al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
León venció a Juárez por un marcador de 3-1, sumando su cuarta victoria consecutiva en el Clausura 2026.
Por otro lado, América sorprendió al vencer a Toluca 2-1 y mantenerse en la zona de Liguilla.
- León acumula 22 puntos tras 15 jornadas jugadas y se ubica en la séptima posición de la tabla general.
- América igual suma 22 puntos, pero por diferencia de goles, se quedan con el sexto lugar de la tabla del Clausura 2026.