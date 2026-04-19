Necaxa y Tigres se enfrentaron este sábado como parte de la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El resultado fue de 1-1

Marcador: Necaxa 1-1 Tigres | Jornada 15 Clausura 2026 Liga MX

Así fue el Necaxa vs Tigres de la Jornada 15 de la Liga MX

El partido Necaxa vs Tigres fue apretado con varias acciones de gol.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 34: Gol de Tomás Badaloni para Necaxa

Minuto 90+6: Gol de Ángel Correa para Tigres

¿Cómo quedan Necaxa y Tigres en la tabla general de la Liga MX?

Tras el duelo de este sábado, como parte de la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, así quedan Necaxa y Tigres en la tabla general.

Necaxa quedó con 17 puntos en la 11° posición, mientras que Tigres está con 21 unidades en el 6° lugar.

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Tigres en la Liga MX?

Necaxa y Tigres vuelven a la actividad de la Liga MX mucho antes de lo pensado, pues habrá jornada doble entre semana.

Necaxa recibirá a las Chivas de Guadalajara el miércoles 22 de abril a las 21 horas, mientras que Tigres visitará al Atlas el mismo día a las 19 horas.