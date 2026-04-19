Necaxa vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 16 de la Liga MX y el partido se jugará el miércoles 22 de abril a las 21 horas por Azteca 7, Claro Sports y ViX.
- Partido: Necaxa vs Chivas
- Fase: Jornada 16
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Azteca 7, Claro Sports y ViX
Necaxa vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Necaxa vs Chivas tendrá como sede el Estadio Victoria y el encuentro se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 21 horas.
Necaxa vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
El Necaxa vs Chivas será transmitido por Azteca 7, Claro Sports y ViX, ofreciendo a los aficionados
- Partido: Necaxa vs Chivas
- Fase: Jornada 16
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Azteca 7, Claro Sports y ViX
¿Cómo llegan Necaxa y Chivas al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
Necaxa empató ante Tigres en casa por un marcador de 1-1, sumando un punto en la recta final de la fase regular del Clausura 2026.
Por su parte, Chivas goleó a Puebla con un contundente 5-0 y afianzándose en el primer lugar de la tabla general.
- Necaxa ha sumado 17 puntos que los colocan en el onceavo lugar de la tabla general.
- Con 34 puntos, Chivas se mantiene como líder absoluto del Clausura 2026