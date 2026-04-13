Finalizó la jornada 14 del Clausura 2026 y, a pesar de su derrota del fin de semana, Chivas se mantiene en el liderato de la Liga MX con 31 puntos.
A continuación, te presentamos la tabla de posiciones tras las 14 fechas jugadas en la Liga MX:
- Chivas | 31 puntos
- Cruz Azul | 28 puntos
- Pachuca | 28 puntos
- Pumas | 27 puntos
- Toluca | 27 puntos
- Tigres | 20 puntos
- América | 19 puntos
- Atlas | 19 puntos
- León | 19 puntos
- Tijuana | 18 puntos
- FC Juárez | 16 puntos
- Necaxa | 16 puntos
- Rayados | 15 puntos
- San Luis | 15 puntos
- Querétaro | 15 puntos
- Puebla | 13 puntos
- Mazatlán | 11 puntos
- Santos | 9 puntos
Resultados de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX
La jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una combinación de resultados que movió la tabla de posiciones.
Estos son todos los resultados de la Jornada 14 de la Liga MX:
- Puebla 0-1 León
- FC Juárez 1-2 Tijuana
- Querétaro 3-1 Necaxa
- Tigres 4-1 Chivas
- Atlas 0-0 Rayados
- Pachuca 4-2 Santos
- América 1-1 Cruz Azul
- Pumas 3-1 Mazatlán
- Toluca 1-1 Atlético San Luis
Fechas y horarios de la Jornada 15 del Clausura 2026 en la Liga MX
La Liga MX se acerca cada vez más a su etapa decisiva y la Jornada 15 nos traerá varios partidos llamativos.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 15 de la Liga MX:
Viernes 17 de abril:
- Atlético San Luis vs Pumas | 19:00 horas
- Mazatlán vs Querétaro | 19:00 horas
Sábado 18 de abril:
- Necaxa vs Tigres | 17:00 horas
- Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 horas
- Rayados vs Pachuca | 19:00 horas
- Chivas vs Puebla | 19:07 horas
- León vs FC Juárez | 21:00 horas
- América vs Toluca | 21:00 horas
Domingo 19 de abril:
- Santos vs Atlas | 17:00 horas