Finalizó la jornada 14 del Clausura 2026 y, a pesar de su derrota del fin de semana, Chivas se mantiene en el liderato de la Liga MX con 31 puntos.

A continuación, te presentamos la tabla de posiciones tras las 14 fechas jugadas en la Liga MX:

  1. Chivas | 31 puntos
  2. Cruz Azul | 28 puntos
  3. Pachuca | 28 puntos
  4. Pumas | 27 puntos
  5. Toluca | 27 puntos
  6. Tigres | 20 puntos
  7. América | 19 puntos
  8. Atlas | 19 puntos
  9. León | 19 puntos
  10. Tijuana | 18 puntos
  11. FC Juárez | 16 puntos
  12. Necaxa | 16 puntos
  13. Rayados | 15 puntos
  14. San Luis | 15 puntos
  15. Querétaro | 15 puntos
  16. Puebla | 13 puntos
  17. Mazatlán | 11 puntos
  18. Santos | 9 puntos

Resultados de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

La jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una combinación de resultados que movió la tabla de posiciones.

Estos son todos los resultados de la Jornada 14 de la Liga MX:

  • Puebla 0-1 León
  • FC Juárez 1-2 Tijuana
  • Querétaro 3-1 Necaxa
  • Tigres 4-1 Chivas
  • Atlas 0-0 Rayados
  • Pachuca 4-2 Santos
  • América 1-1 Cruz Azul
  • Pumas 3-1 Mazatlán
  • Toluca 1-1 Atlético San Luis
América vs Cruz Azul en la Liga MX
América vs Cruz Azul en la Liga MX (MexSport Agency)

Fechas y horarios de la Jornada 15 del Clausura 2026 en la Liga MX

La Liga MX se acerca cada vez más a su etapa decisiva y la Jornada 15 nos traerá varios partidos llamativos.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 15 de la Liga MX:

Viernes 17 de abril:

  • Atlético San Luis vs Pumas | 19:00 horas
  • Mazatlán vs Querétaro | 19:00 horas

Sábado 18 de abril:

  • Necaxa vs Tigres | 17:00 horas
  • Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 horas
  • Rayados vs Pachuca | 19:00 horas
  • Chivas vs Puebla | 19:07 horas
  • León vs FC Juárez | 21:00 horas
  • América vs Toluca | 21:00 horas

Domingo 19 de abril:

  • Santos vs Atlas | 17:00 horas