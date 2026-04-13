Finalizó la jornada 14 del Clausura 2026 y, a pesar de su derrota del fin de semana, Chivas se mantiene en el liderato de la Liga MX con 31 puntos.

A continuación, te presentamos la tabla de posiciones tras las 14 fechas jugadas en la Liga MX:

Chivas | 31 puntos Cruz Azul | 28 puntos Pachuca | 28 puntos Pumas | 27 puntos Toluca | 27 puntos Tigres | 20 puntos América | 19 puntos Atlas | 19 puntos León | 19 puntos Tijuana | 18 puntos FC Juárez | 16 puntos Necaxa | 16 puntos Rayados | 15 puntos San Luis | 15 puntos Querétaro | 15 puntos Puebla | 13 puntos Mazatlán | 11 puntos Santos | 9 puntos

Resultados de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

La jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una combinación de resultados que movió la tabla de posiciones.

Estos son todos los resultados de la Jornada 14 de la Liga MX:

Puebla 0-1 León

FC Juárez 1-2 Tijuana

Querétaro 3-1 Necaxa

Tigres 4-1 Chivas

Atlas 0-0 Rayados

Pachuca 4-2 Santos

América 1-1 Cruz Azul

Pumas 3-1 Mazatlán

Toluca 1-1 Atlético San Luis

América vs Cruz Azul en la Liga MX (MexSport Agency)

Fechas y horarios de la Jornada 15 del Clausura 2026 en la Liga MX

La Liga MX se acerca cada vez más a su etapa decisiva y la Jornada 15 nos traerá varios partidos llamativos.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 15 de la Liga MX:

Viernes 17 de abril:

Atlético San Luis vs Pumas | 19:00 horas

Mazatlán vs Querétaro | 19:00 horas

Sábado 18 de abril:

Necaxa vs Tigres | 17:00 horas

Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 horas

Rayados vs Pachuca | 19:00 horas

Chivas vs Puebla | 19:07 horas

León vs FC Juárez | 21:00 horas

América vs Toluca | 21:00 horas

Domingo 19 de abril: