Chivas vs Puebla se jugó este sábado como parte de la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El resultado fue 5-0 a favor del Rebaño Sagrado.

Marcador: Chivas 5-0 Puebla | Jornada 15 Clausura 2026 Liga MX

Así fue el Chivas vs Puebla de la Jornada 15 de la Liga MX

El Chivas vs Puebla fue un partido en el que el lider de la Liga MX dominó por completo a la Franja.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 19: Gol de Bryan González para Chivas

Minuto 27: Gol de Ricardo Marín para Chivas

Minuto 51: Gol de Brian Gutiérrez para Chivas

Minuto 84: Gol de Hugo Camberos para Chivas

Minuto 89: Gol de Bryan González para Chivas

¿Cómo quedan Chivas y Puebla en la tabla general de la Liga MX?

Tras su partido de este sábado, como parte de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, así quedan Chivas y Puebla en la tabla general.

Chivas quedó con 34 puntos en la primera posición, mientras que Puebla solamente tiene 13 unidades y va en el lugar 16.

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Puebla en la Liga MX?

Chivas y Puebla regresan a la acción de la Liga MX mucho antes de lo pensado, a mitad de semana, pues habrá jornada doble en el Clausura 2026.

Chivas visita al Necaxa el miércoles 22 de abril a las 21 horas, mientras que Puebla visitará a Rayados el martes 21 de abril a las 21 horas.