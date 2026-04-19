Pumas vs Juárez se enfrentarán en la Jornada 16 de la Liga MX. Este partido se jugará el martes 21 de abril a las 19:00 horas y se podrá seguir por ViX.
- Partido: Pumas vs Juárez
- Fase: Jornada 16
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
Pumas vs Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Pumas vs Juárez se jugará el próximo martes 21 de abril a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.
Pumas vs Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
El Pumas vs Juárez se podrá ver en vivo a través de la plataforma ViX el 21 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
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- Partido: Pumas vs Juárez
- Fase: Jornada 16
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Pumas y Juárez al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
En la Jornada 15, Pumas venció a Atlético San Luis por un marcador de 2-0, lo que confirma el gran momento que viven en la Liga MX.
Por su parte, Juárez cayó en su visita a León con un resultado final de 3-1.
- Pumas suma 30 puntos en el Clausura 2026 y ocupa el tercer puesto de la tabla de posiciones.
- Con 16 puntos, Juárez se ubica en el doceavo lugar de la tabla general y se mantiene en la lucha por entrar a la Liguilla.