Pumas vs Juárez se enfrentarán en la Jornada 16 de la Liga MX. Este partido se jugará el martes 21 de abril a las 19:00 horas y se podrá seguir por ViX.

Partido: Pumas vs Juárez

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

Pumas vs Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Pumas vs Juárez se jugará el próximo martes 21 de abril a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

El Pumas vs Juárez se podrá ver en vivo a través de la plataforma ViX el 21 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Pumas vs Juárez

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Pumas y Juárez al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

En la Jornada 15, Pumas venció a Atlético San Luis por un marcador de 2-0, lo que confirma el gran momento que viven en la Liga MX.

Por su parte, Juárez cayó en su visita a León con un resultado final de 3-1.