Pumas vs Juárez se enfrentarán en la Jornada 16 de la Liga MX. Este partido se jugará el martes 21 de abril a las 19:00 horas y se podrá seguir por ViX.

  • Partido: Pumas vs Juárez
  • Fase: Jornada 16
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Martes 21 de abril de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: ViX

Pumas vs Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Pumas vs Juárez se jugará el próximo martes 21 de abril a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

El Pumas vs Juárez se podrá ver en vivo a través de la plataforma ViX el 21 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

  • Partido: Pumas vs Juárez
  • Fase: Jornada 16
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Martes 21 de abril de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Pumas y Juárez al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

En la Jornada 15, Pumas venció a Atlético San Luis por un marcador de 2-0, lo que confirma el gran momento que viven en la Liga MX.

Por su parte, Juárez cayó en su visita a León con un resultado final de 3-1.

  • Pumas suma 30 puntos en el Clausura 2026 y ocupa el tercer puesto de la tabla de posiciones.
  • Con 16 puntos, Juárez se ubica en el doceavo lugar de la tabla general y se mantiene en la lucha por entrar a la Liguilla.