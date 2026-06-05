Después de casi 30 años, la periodista Karina Yapor tuvo un careo con Gloria Trevi y María Raquenel en Estados Unidos, como parte de la demanda civil que interpuso por explotación y abuso de menores.

“Bajo un muy diferente sistema de justicia tuve mi “crossed examination” al que acudieron mis captoras” Karina Yapor

Karina Yapor, quien fue integrante del Clan Trevi-Andrade, compartió un mensaje tras el interrogatorio cruzado, recordando que en el pasado había solicitado este encuentro sin éxito.

La audiencia del 4 de junio de 2026 forma parte de los procesos legales que enfrentan Gloria Trevi y María Raquenel, acusadas de manipular a Karina Yapor para unirse al grupo liderado por Sergio Andrade.

Karina Yapor comparte mensaje tras careo con Gloria Trevi y María Raquenel

Gloria Trevi y María Raquenel enfrentan una demanda por explotación a menores y en 2023 se agregaron dos demandas más por abuso.

Karina Yapor sería una de las demandantes contra las cantantes, a quienes señalan de manipularla para unirse al grupo de Sergio Andrade.

“Siendo menor de edad, declaré judicialmente los horrores que me hicieron mis captores. Esperé su extradición a México y solicité un careo procesal, pero fue negado por el juez sin cédula que los dejó en libertad” Karina Yapor

Karina Yapor comparte mensaje tras careo con Gloria Trevi y María Raquenel en Estados Unidos (Instagram/@gloriatrevi)

La periodista fue parte del conocido Clan Trevi-Andrade y fue de las primeras en denunciar a Gloria Trevi y Sergio Andrade por secuestro y otros delitos.

Karina Yapor menciona que cuando Gloria Trevi, María Raquenel y Sergio Andrade fueron extraditados de Brasil, solicitó un careo con ellos.

A pesar de su petición, un juez negó dicho careo y un año después fueron liberados.

Después de casi 30 años, Karina Yapor tuvo la oportunidad de tener un careo con Gloria Trevi y María Raquenel en Estados Unidos.

¿De qué acusa Karina Yapor a Gloria Trevi y María Raquenel?

Las demandas civiles contra Gloria Trevi, María Raquenel y Sergio Andrade don por delitos relacionados con abuso sexual y explotación de menores.

Las denunciantes era anónimas, pero ahora se sabe que Karina Yapor es una de ellas.

Karina Yapor denunció a Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel por rapto y violación agravada en Chihuahua.

Gloria Trevi pasó 4 años y 8 meses en prisión, pero después fue absuelta de los cargos en 2004.

“Bajo un muy diferente sistema de justicia tuve mi “crossed examination” al que acudieron mis captoras” Karina Yapor

Karina Yapor compartió una foto donde se le ve junto a Gloria Trevi y María Raquenel cuando era menor de edad.

La también conductoras menciona que durante el interrogatorio, Gloria Trevi y María Raquenel se sentaron en la misma posición que en la foto.

Todo indica que próximamente habrá una audiencia por la demanda contra Gloria Trevi y María Raquenel, por lo que estaría prénsele Karina Yapor.

“Se sentaron exactamente igual que el día que con engaños me captaron: una a mi derecha y la otra a mi izquierda, sólo que ya no tengo 12 años. Ni la comparsa de aduladores e intimidadores que trajeron les funcionó. Espero mi día en la corte” Karina Yapor