Rayados vs Pachuca se jugó este sábado como parte de la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El resultado fue 3-1 a favor del equipo hidalguense.

Marcador: Rayados 1-3 Pachuca | Jornada 15 Clausura 2026 Liga MX

Así fue el Rayados vs Pachuca de la Jornada 15 de la Liga MX

El Rayados vs Pachuca fue un partido apretado con varias acciones de gol.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 21: Gol de Lucas Ocampos para Rayados

Minuto 54: Gol de Kenedy para Pachuca

Minuto 72: Gol de Alan Bautista para Pachuca

Minuto 83: Gol de Enner Valencia para Pachuca

¿Cómo quedan Rayados y Pachuca en la tabla general de la Liga MX?

Tras su partido de este sábado, como parte de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, así quedan Rayados y Pachuca en la tabla general.

Rayados quedó con 15 puntos en la catorceava posición, mientras que Pachuca se coloca como segundo lugar del Clausura 2026 con 31 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y Pachuca en la Liga MX?

Rayados y Pachuca regresan a la acción de la Liga MX mucho antes de lo pensado, a mitad de semana, pues habrá jornada doble en el Clausura 2026.

Rayados recibe al Puebla el martes 21 de abril a las 21 horas, mientras que Pachuca visitará a Tijuana el miércoles 22 de abril a las 21 horas.