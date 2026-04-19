Cruz Azul y Tijuana se enfrentaron este sábado como parte de la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El resultado fue de 1-1.

Marcador: Cruz Azul 1-1 Tijuana | Jornada 15 Clausura 2026 Liga MX

Así fue el Cruz Azul vs Tijuana de la Jornada 15 de la Liga MX

El partido Cruz Azul vs Tijuana fue apretado con varias acciones de gol.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 17: Gol del Toro Fernández para Cruz Azul

Minuto 25: Gol de Mourad El Ghezouani

¿Cómo quedan Cruz Azul y Tijuana en la tabla general de la Liga MX?

Tras su partido de este sábado, como parte de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, así quedan Cruz Azul y Tijuana en la tabla general.

Cruz Azul quedó con 29 puntos en la tercera posición, mientras que Tijuana está con 19 unidades en el octavo lugar.

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Tijuana en la Liga MX?

Cruz Azul y Tijuana regresan a la acción de la Liga MX mucho antes de lo pensado, a mitad de semana, pues habrá jornada doble en el Clausura 2026.

Cruz Azul visitará a Querétaro el martes 21 de abril a las 19 horas, mientras que Tijuana recibirá a Pachuca el miércoles 22 de abril a las 21 horas.